«التىن تاۋ» اتانعان قازاق: كيمبوزدان حارۋكي كاسىبي سۋموداعى جولىن باياندادى
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا «كيمبوزدان حارۋكي» ەسىمىمەن تانىلعان كاسىبي سۋمو شەبەرى ەرسىن بالتاعۇل Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا سپورتتاعى جولى، جاپونياداعى ءومىرى جانە ەل نامىسىن قورعاۋداعى جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى ايتتى.
الماتى وبلىسىنىڭ تۋماسى ەرسىن بالتاعۇل بالا كەزىنەن دزيۋدو مەن قازاق كۇرەسىمەن اينالىسىپ، سپورتقا قىزىعۋشىلىق تانىتقان. ونىڭ الەۋەتىن موڭعوليالىق داڭقتى سۋموشى اسا سەريۋ اكينوري بايقاپ، جاپونياعا شاقىرعان. وسى شاقىرۋ ەرسىننىڭ كاسىبي جولىنا جاڭا باعىت بەردى. ول 18 جاسىندا كۇنشىعىس ەلىنە اتتانىپ، اۋەسقوي سۋمو جارىستارىنا قاتىسا باستادى. كەيىن نيحون ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسىپ، ستۋدەنتتىك سۋمو كلۋبىنىڭ مۇشەسى اتاندى.
ۋنيۆەرسيتەت قابىرعاسىندا ءجۇرىپ-اق ءىرى تۋرنيرلەردە كوزگە تۇسكەن سپورتشى جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى جاپونيا چەمپيوناتىندا ۇزدىك سەگىزدىككە ەندى. بۇل ناتيجە وعان كاسىبي سۋموعا بىردەن وتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، تومەنگى ەكى ديۆيزيوندى اينالىپ وتۋىنە جول اشتى. وسىلايشا ەرسىن مانسابىن جوعارى دەڭگەيدەن باستاپ، جارىس سايىن شەبەرلىگىن شىڭدادى.
بۇگىندە ەرسىن كاسىبي سۋمودا بەس جىلدان بەرى ونەر كورسەتىپ كەلەدى. سونىڭ ىشىندە ءۇش جارىم جىلىن ەڭ جوعارى ءارى بەدەلدى ماكۋچي (Makuuchi) ديۆيزيونىندا وتكىزدى. العاشقى كەزەڭدە ول تومەنگى ديۆيزيونداردا ءساتتى ونەر كورسەتىپ، سەگىز اي ىشىندە جيۋرە (Jūryō) ديۆيزيونىنا كوتەرىلدى. جيۋرە - كاسىبي سۋموداعى ەكىنشى جوعارى ديۆيزيون سانالادى. ال ءبىر جىل ەكى اي ىشىندە سپورتشى سۋمو يەرارحياسىنىڭ شىڭىنا - ماكۋچيگە جەتتى.
- «كيمبوزدان» - «التىن تاۋ» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. «حارۋكي» - باپكەرىمنىڭ جاقىن دوسىنىڭ اتى. جاپونيادا وسى اتپەن ونەر كورسەتەمىن، - دەدى سپورتشى.
سۋمو ەرەكشە ءتارتىپتى قاجەت ەتەدى. تاڭعى جاتتىعۋ كەمىندە ەكى-ءۇش ساعاتقا سوزىلادى. ودان كەيىن شاش ۇلگىسىن جاساۋ جانە كيمونو كيۋ مىندەتتى. بۇل كاسىبي سۋموشىلارعا قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتاردىڭ ءبىرى.
ەرسىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا ساپارى كەزىندە وتكەن كەزدەسۋدى دە ەسكە الدى.
- ءبىز ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى جيىندا جۇرگەنبىز. پرەزيدەنتپەن كەزدەسۋ جوسپارىمىزدا بولماعان. شاقىرتۋ العان سوڭ، ارينە، قوبالجىدىق. بۇل - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەدى سپورتشى.
ارەناعا «بارىس» سيمۆولىمەن شىعاتىن ەرسىن بۇل تاڭداۋىن تۋعان جەرىمەن بايلانىستىرادى.
- الماتىدا وسكەندە بارىستى باتىل، ايبارلى جانۋار دەپ تانىدىق. سول سەبەپتى جەكە سيمۆولىمدى وسى بەينەمەن جاسادىم. جاپون كورەرمەندەرى ونى قۇرمەتپەن قابىلدايدى، - دەدى پالۋان.
تاماق تانۋ دا قاتاڭ باقىلاۋدا. راتسيون الدىن الا كالوريا مەن اقۋىز مولشەرى بويىنشا ەسەپتەلەدى. دەگەنمەن، ول قازاقتىڭ ۇلتتىق تاعامدارىن، اسىرەسە ەت پەن بەشبارماقتى ساعىناتىنىن جاسىرمادى.
جىلىنا ءبىر-ەكى رەت قانا ەلگە كەلەتىن ەرسىن جاس سپورتشىلارعا ەڭ باستىسى - ەڭبەكقورلىق پەن ءتارتىپ ەكەنىن ەسكەرتەدى.
- تەك جاتتىعۋ جەتكىلىكسىز. رەجيم، ديستسيپلينا، تۇراقتىلىق بولسا عانا ناتيجە بولادى، - دەدى ول.
ەرسىن حالىقارالىق ارەنالاردا قازاقستان تۋىن كوتەرۋ - ۇلكەن مارتەبە ەكەنىن ايتتى.
- ەل نامىسىن قورعاۋ - مەنىڭ پارىزىم. قازاق ەلىنىڭ ابىرويىن بيىككە شىعارۋ ءۇشىن بار كۇشىمدى سالامىن، - دەدى كيمبوزدان حارۋكي.
بۇعان دەيىن توكيودا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى