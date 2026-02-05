التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە قىزىل كىتاپقا ەنگەن اڭدارعا ساناق جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ساناق جۇمىستارى 14 باعىتتا جۇرگىزىلدى. بۇل تۋرالى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى حابارلادى.
«التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا 2026 -جىلدىڭ 3-4 - اقپان كۇندەرى قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار - قۇلان، قاراقۇيرىق جانە ارقارعا قىسقى ساناق جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
اتالعان ساناق - ۇلتتىق پاركتىڭ جىل بويى اتقارعان تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستارىنىڭ ناقتى ناتيجەسىن كورسەتەدى. بيىلعى ەسەپ قورىتىندىسى بويىنشا جانۋارلار سانىنىڭ تۇراقتى ەكەنى بايقالدى.
ساناق جۇمىستارى 14 باعىتتا جۇرگىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 11 باعىت اۆتوكولىكپەن، ال 3 باعىت اتپەن ۇىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، «التىن- ەمەل» ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا تەك تۇياقتى جانۋارلار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءىلبىس، سىلەۋسىن، ايۋ، سابانشى، قاسقىر، تۇلكى، ءسىبىر تاۋ ەشكىسى سياقتى اڭ- قۇستاردىڭ كوپتەگەن ءتۇرى مەكەندەيدى.
ساناق جۇمىستارىنىڭ اقپان ايىندا جۇرگىزىلۋى كەزدەيسوق ەمەس. قىستىڭ سالقىن مەزگىلىندە جانۋارلار ءبىر جەرگە شوعىرلانىپ جۇرەتىندىكتەن، ولاردىڭ ناقتى سانىن انىقتاۋعا قولايلى جاعداي تۋادى.