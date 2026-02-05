ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:06, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركىندە قىزىل كىتاپقا ەنگەن اڭدارعا ساناق جۇرگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - ساناق جۇمىستارى 14 باعىتتا جۇرگىزىلدى. بۇل تۋرالى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى حابارلادى.

    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    «التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا 2026 -جىلدىڭ 3-4 - اقپان كۇندەرى قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار - قۇلان، قاراقۇيرىق جانە ارقارعا قىسقى ساناق جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.

    اتالعان ساناق - ۇلتتىق پاركتىڭ جىل بويى اتقارعان تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستارىنىڭ ناقتى ناتيجەسىن كورسەتەدى. بيىلعى ەسەپ قورىتىندىسى بويىنشا جانۋارلار سانىنىڭ تۇراقتى ەكەنى بايقالدى.

    Фото: Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

    ساناق جۇمىستارى 14 باعىتتا جۇرگىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 11 باعىت اۆتوكولىكپەن، ال 3 باعىت اتپەن ۇىمداستىرىلدى.

    ايتا كەتەيىك، «التىن- ەمەل» ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا تەك تۇياقتى جانۋارلار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءىلبىس، سىلەۋسىن، ايۋ، سابانشى، قاسقىر، تۇلكى، ءسىبىر تاۋ ەشكىسى سياقتى اڭ- قۇستاردىڭ كوپتەگەن ءتۇرى مەكەندەيدى.

    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    ساناق جۇمىستارىنىڭ اقپان ايىندا جۇرگىزىلۋى كەزدەيسوق ەمەس. قىستىڭ سالقىن مەزگىلىندە جانۋارلار ءبىر جەرگە شوعىرلانىپ جۇرەتىندىكتەن، ولاردىڭ ناقتى سانىن انىقتاۋعا قولايلى جاعداي تۋادى.

