التىن وردا تاقىرىبى ەشقاشان وزەكتىلىگىن جوعالتپايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - التىن وردا باتىس پەن شىعىستى جالعاپ، ءتۇرلى وركەنيتتەردىڭ دامۋىنا، مەملەكەتتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ەرەكشە ىقپال ەتكەن اسا ءىرى ساياسي قۇرىلىم بولدى.
بۇل تۋرالى ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- التىن وردا ەۋرازيانىڭ ۇلانعايىر اۋماعىن ەركىن جايلاپ، ۇلى دالا توسىندە بيلىك قۇرعان قۋاتتى يمپەريا بولعانىنا ەشقانداي تاريحشى، ياعني بىردە-ءبىر تاريحشى كۇمان كەلتىرمەيدى. بۇل - مويىندالعان تاريحي دەرەك. التىن وردا باتىس پەن شىعىستى جالعاپ، ءتۇرلى وركەنيتتەردىڭ دامۋىنا، مەملەكەتتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ەرەكشە ىقپال ەتكەن اسا ءىرى ساياسي قۇرىلىم بولدى. بۇل دا دالەلدەنگەن دەرەك. سوندىقتان التىن وردا تاريحى كوپتەگەن ىرگەلى زەرتتەۋلەرگە ارقاۋ بولعانى انىق. دەگەنمەن، بۇل تاقىرىپ ءالى دە وزەكتىلىگىن جويعان جوق. ەندەشە، ەشقاشان جوعالتپايدى. بۇل ۇلت جىلناماسى مەن الەم تاريحى ءۇشىن وتە ماڭىزدى ماسەلە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت حالىقارالىق عىلىم قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسە وتىرىپ، وسى تاقىرىپتى جۇيەلى ءارى جان-جاقتى زەردەلەۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋ كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- بىرنەشە كۇنگە سوزىلاتىن ءىس-شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى دا وسى. بۇل تۇستا قازاقستاننىڭ باستاماسىنا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن يۋنەسكو باسشىلىعىنا ريزاشىلىعىمدى ايتقىم كەلەدى. بۇل فورۋمعا قاتىسىپ وتىرعان يۋنەسكو-نىڭ بۇرىنىڭ باس ديرەكتورى ودرە ازۋلە حانىمعا العىسىمدى ايتامىن. ءسىز قازاقستان مەن يۋنەسكو اراسىنداعى ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا مول ۇلەس قوستىڭىز. سيمپوزيۋمنىڭ وسىنداي بەدەلدى جاھاندىق ۇيىم اياسىندا ءوتۋى التىن وردا مۇراسىنىڭ الەمدىك اۋقىمداعى ءمان-ماعىناسى زور ەكەنىن كورسەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ التىن وردا تاريحىنا ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋم ۇيىمداستىرىلاتىنىن، ءىس-شاراعا الەمنىڭ بەدەلدى عالىمدارى شاقىرىلاتىنىن ايتقان ەدى.