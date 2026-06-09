«التىن وردا» بازارىندا ازىق-تۇلىك باعاسىن نەگىزسىز كوتەرگەن 7 دەلدالدىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن تۇراقتاندىرۋ باعىتىنداعى باقىلاۋ جۇمىستارى بارىسىندا ءبىرقاتار ءىرى ساۋدا سۋبەكتىلەرىنىڭ زاڭ تالاپتارىن بۇزعانى انىقتالدى.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ج ك «وماروۆ»، «iceberg Distribution» ج ش س جانە «ار دياس» ج ش س الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك ونىمدەرىن تومەن باعادا ساتىپ الىپ، ولاردى باسقا ساۋدا سۋبەكتىلەرىنە %17 دان %86 عا دەيىنگى نەگىزسىز ساۋدا ۇستەمەسىمەن قايتا ساتقان.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا جوسپاردان تىس تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ، زاڭناما تالاپتارىن بۇزعان سۋبەكتىلەرگە ايىپپۇل سالىندى.
- جىل باسىنان بەرى جۇرگىزىلگەن باقىلاۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە 171 ساۋدا سۋبەكتىسىنە قاتىستى 643 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلىپ، جالپى سوماسى 3,4 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىندى. ونىڭ 467 ءسى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنا بەلگىلەنگەن شەكتى ساۋدا ۇستەمەسىن اسىرۋ فاكتىلەرى بويىنشا راسىمدەلسە، 176 حاتتاما ساۋدا قىزمەتى تۋرالى زاڭناما تالاپتارىن بۇزۋعا قاتىستى تولتىرىلعان،-دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
سونداي-اق جىل باسىنان بەرى تەكسەرۋ بارىسىندا ءبىر ساۋدا جەلىسى، ءبىر كوتەرمە ساۋدا ورنى جانە 11 ساۋدا سۋبەكتىسى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنا %40 دان %203,8 عا دەيىن نەگىزسىز ۇستەمە قوسقانى انىقتالدى.
سونىمەن قاتار وڭىرلىك كوميسسيانىڭ جۇمىسى اياسىندا «التىن وردا» بازارىنداعى 13 ساۋدا سۋبەكتىسىنە جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، ناتيجەسىندە ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتكەن 7 ءتيىمسىز دەلدالدىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
مينيسترلىك قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردە وندىرۋشىلەر مەن ءىرى جەتكىزۋشىلەردىڭ ءتىزىمى قالىپتاستىرىلىپ، ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالار ارقىلى دەلدالدىق سحەمالاردى انىقتاۋ جانە جويۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى مەن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ قازىرگى احۋالى قارالعانىن حابارلاعان ەدىك.