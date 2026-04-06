التى جىلعا سوتتالعان وسكەمەننىڭ ەكس-اكىمى جاقسىلىق ومار راقىمشىلىققا ىلىنە مە
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنىڭ ەكس-اكىمى، شىعىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولعان جاقسىلىق ومارعا شىعارىلعان سوت ۇكىمىنە قاتىستى پروكۋراتۋرا تۇسىنىكتەمە بەردى.
- سوتتالۋشى قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن پايدالانا وتىرىپ الاياقتىق جاساۋ جانە پارا الۋ سىندى زاڭ بۇزۋ جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى. اتالعان ارەكەتتەر سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى قىلمىس ساناتىنا جاتادى جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ نەگىزدەرىنە، قوعامنىڭ سەنىمىنە نۇقسان كەلتىرەدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ءىستىڭ قىسقارتىلعان تارتىپپەن قارالعانىن ەسكەرە وتىرىپ، زاڭدا كوزدەلگەن ەڭ قاتاڭ جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى، - دەپ حابارلادى وسكەمەن قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنان.
وسىلايشا، سوت شەشىمىمەن ايىپتالۋشى 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
- قولدانىستاعى قىلمىستىق زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس، سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستارى ءۇشىن سوتتالعان تۇلعالارعا راقىمشىلىق اكتىلەرى مەن شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ نورمالارى قولدانىلمايدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق جانە تاراپتار اپەللياتسيالىق تارتىپتە شاعىم تۇسىرە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.