الەۋمەتتىك وسال توپتارعا 1,7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن گرانت بەرىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-مامىرداعى جاعداي بويىنشا جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىمەن 101,3 مىڭ ادام قامتىلىپ، 140,8 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
مەملەكەت حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە داعدىلاردى مەڭگەرۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان كەشەندى شارالاردى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋدا. بۇل وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ كارتالارى، ۇلتتىق جوبالار جانە حالىقتى قولداۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك باعدارلامالار اياسىندا جۇرگىزىلۋدە.
نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى - سۋبسيديالاناتىن جۇمىس ورىندارىن ۇيىمداستىرۋ. بۇگىندە مۇنداي جۇمىس ورىندارىنا 50,6 مىڭ ادام جولداندى. ونىڭ ىشىندە 37,6 مىڭ ادام قوعامدىق جۇمىستارعا، 5,4 مىڭ ادام الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارىنا، 2,7 مىڭ جاس مامان جاستار پراكتيكاسىنا، ال 4,9 مىڭ ادام «كۇمىس جاس» جوباسى اياسىندا جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.
سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە جاڭا داعدىلاردى مەڭگەرۋىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا. ونلاين وقۋمەن 31,7 مىڭ جۇمىسسىز ازامات قامتىلدى. ونىڭ ىشىندە 25,1 مىڭ ادام وقۋ كۋرستارىن اياقتاپ، ءتيىستى سەرتيفيكاتتارعا يە بولدى.
بۇدان بولەك، حالىقتىڭ كاسىپكەرلىك داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان «باستاۋ بيزنەس» جوباسى جالعاسىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە 16,9 مىڭ ادام وقىتىلىپ، ونىڭ 7,3 مىڭى وقۋىن اياقتاپ، سەرتيفيكات الدى.
جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ سۇرانىسىنا سايكەس كادر دايارلاۋ ماقساتىندا 2119 ادام كاسىپتىك وقۋعا جىبەرىلدى. بۇل شارا وڭىرلىك ەڭبەك نارىعىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، كاسىپورىنداردى قاجەتتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار مانساپ ورتالىقتارىندا ازاماتتاردى كاسىپتىك باعدارلاۋ جۇمىستارى بەلسەندى جۇرگىزىلۋدە. الەۋمەتتىك كاسىپتىك باعدار بەرۋ جانە كونسۋلتاتسيالىق قىزمەتتەردى 142,8 مىڭ ادام الدى. بۇل ازاماتتاردىڭ ماماندىقتى سانالى تاڭداۋىنا جانە ەڭبەك نارىعىنداعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ازاماتتاردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ بىرنەشە باعىت بويىنشا جۇزەگە اسىرىلادى جانە مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىنىڭ اۋدارىلۋىمەن راستالادى.
2026 -جىلعى 1-مامىرداعى جاعداي بويىنشا 140,8 مىڭ ادام جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى. ونىڭ ىشىندە:
- جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارى اياسىندا - 50,6 مىڭ ادام؛
- ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر جاريالاعان بوس جۇمىس ورىندارىنا - 48,3 مىڭ ادام؛
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ «10 مىڭ تۇرعىنعا 100 جۇمىس ورنى» باستاماسى اياسىندا - 40 مىڭ ادام؛
- ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار ىسكە اسىرىپ جاتقان جوبالار شەڭبەرىندە - 1,9 مىڭ ادام.
سونىمەن قاتار 2026-جىلى حالىقتىڭ كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىگىن قولداۋ ماقساتىندا الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا جاڭا بيزنەس-باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 400 ا ە ك-كە دەيىنگى مولشەردە، ياعني 1730000 تەڭگە كولەمىندە 9 مىڭ مەملەكەتتىك گرانت بەرۋ كوزدەلگەن.
جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە جالعاسىپ، حالىقتىڭ تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتاردىڭ تابىسىن ارتتىرۋعا جانە ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا 2026 -جىلعى I توقساندا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %4,5 بولدى.