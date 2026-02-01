التايدا قازاق ەمشىلىگىنە قاتىستى ەكى عىلىمي جوبا جۇلدەلى ورىنعا يە بولدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
50 جىلدان اسقان اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى - ءوزا
وزبەكستاندا زاۋىتتان شىققانىنا 50 جىل جانە ودان دا كوپ ۋاقىت وتكەن اۆتوكولىك قۇرالدارىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى. بۇل جونىندە مينيسترلەر كابينەتىنىڭ «جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار تۋرالى» قاۋلىسى قابىلداندى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوزا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، قاۋلىعا سايكەس، قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنە قاراستى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى قىزمەتىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىندەگى «اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ» ءمودۋلى جاۋاپتى مينيسترلىكتەر مەن ۆەدومستۆولاردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالانادى.
2026 -جىلعى 1-اقپاننان باستاپ جالپى سالماعى (جۇكپەن بىرگە) 44 توننادان اساتىن جۇك اۆتوكولىكتەرى، كەن ورىندارى، شاحتالار مەن كارەرلەردە پايدالانىلاتىن ارنايى تەحنيكا، زاڭدى تۇلعالارعا تيەسىلى باعىتسىز تاكسيلەر، سونداي-اق «انتيكۆارلىق» اۆتو-موتوكولىكتەر ءۇشىن جەكە سەريالى مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىر بەلگىلەرى ەنگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار وندىرىلگەنىنە 50 جىل جانە ودان دا كوپ ۋاقىت وتكەن كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋعا جانە قايتا تىركەۋگە تىيىم سالىنىپ، مۇنداي كولىكتەر مەملەكەتتىك تىركەۋدەن شىعارىلادى. بۇل تالاپتار جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە تەحنيكالىق تۇرعىدان ەسكىرگەن كولىكتەردىڭ سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوزا»-دا «الكوگول جانە تەمەكى ونىمدەرىن ساتىپ الۋ تولىقتاي ەلەكتروندى تولەم جۇيەسىنە كوشەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، وزبەكستاندا 2026 -جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن باستاپ الكوگول جانە تەمەكى ونىمدەرىن ساتىپ الۋ تولىقتاي ەلەكتروندى تولەم جۇيەسىنە وتەدى. تولەمدى بانك كارتاسى، ەلەكتروندى تولەم قوسىمشالارى نەمەسە QR-كود ارقىلى جۇرگىزۋگە بولادى.
بۇل جاڭاشىلدىق تۇتىنۋشىلار ءۇشىن ساتىپ الۋ ۇدەرىسىن اناعۇرلىم ىڭعايلى ءارى جەدەل ەتەدى. ەڭ باستىسى، ساۋدا-ساتتىقتىڭ اشىقتىعى مەن ايقىندىعى قامتاماسىز ەتىلىپ، زاڭبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
التاي قىسقى ويىندارىنىڭ III تۋرىندا قانداسىمىز چەمپيون اتاندى - التاي اقپارات ورتالىعى
2026 -جىلعى 3- «مۇز بەن قار جىبەك جولى، قىتايدىڭ قار استاناسى» اتتى التاي تاۋىنىڭ قىسقى ويىندارى 27-قاڭتاردا شىڭجاڭنىڭ التاي قالاسىنىڭ ماۋسىمدىق دەنە شىنىقتىرۋ ساياباعىندا باستالدى.
ءتورت كۇندىك جارىسقا قىتاي، قازاقستان، موڭعوليا جانە باسقا دا ەلدەر مەن ايماقتاردان 200 دەن استام سپورتشى مەن جاتتىقتىرۋشى قاتىستى. قاتىسۋشىلار ءۇش نەگىزگى سانات بويىنشا 16 جارىس تۇرىندە باق سىنادى: شاڭعى جارىسى، شاڭعىمەن تاۋعا شىعۋ جانە كونكيمەن سىرعاناۋ، دەپ حابارلايدى قىتايلىق «التاي اقپارات ورتالىعى».
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، التاي قالاسىندا حالىقارالىق دەڭگەيدە ءوتىپ جاتقان 3-كەزەكتى التاي تاۋى وڭىرلىك قىسقى سپورت جارىسىندا التاي ايماعى ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنىڭ سپورتشىلارى جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، ءۇش بىردەي التىن مەدال يەلەندى.
التاي قالاسىنىڭ ماۋسىمدىق دەنە شىنىقتىرۋ ساياباعىندا وتكەن مۇزدا جىلدام سىرعاناۋ باسەكەسىندە ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى 1000 مەتر قاشىقتىقتا، سونداي-اق ارالاس ەستافەتالىق جارىستا التايلىق سپورتشىلار توپ جاردى.
اتاپ ايتقاندا، ەرلەر اراسىندا A توبىنىڭ 1000 مەترلىك جارىسىندا التاي ايماعى ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنىڭ سپورتشىسى حان يۋيشۋان جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى. ال ايەلدەر اراسىنداعى وسى قاشىقتىقتا التاي ايماعىنىڭ وكىلى تاڭنۇر ازات قىزى قارسىلاستارىنان وزىپ، التىن مەدالعا قول جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار A توبى بويىنشا ارالاس ەستافەتالىق سىرعاناۋ جارىسىندا التاي ايماعى ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى ۇيلەسىمدى كوماندالىق جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە تاعى ءبىر التىن مەدال ەنشىلەگەن.
سونداي-اق وسى اپتادا «التاي اقپارات ورتالىعى» باسىلىمىندا «التايدا قازاق ەمشىلىگىنە قاتىستى ەكى عىلىمي جوبا جۇلدەلى بولدى» دەگەن مازمۇنداعى اقپارات جاريالاندى.
جاقىندا 8-شى كەزەكتى شىنجاڭ مەديتسينا عىلىم- تەحنيكا سىيلىعىنىڭ قورىتىندىسى جاريالانىپ، التاي ايماعىنان ۇسىنىلعان قازاق ەمشىلىگىنە قاتىستى ەكى جوبا جۇلدەلى ورىندارعا يە بولدى. بۇل جەتىستىكتەر وڭىردەگى ءداستۇرلى مەديتسينانىڭ عىلىمي تۇرعىدا دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى altxw.com.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، شىنجاڭ ولكەلىك ءدارى- دارمەك زەرتتەۋ ينستيتۋتى، التاي ايماقتىق ءداستۇرلى قىتاي مەديتسيناسى اۋرۋحاناسى مەن قازاق مەديتسيناسى اۋرۋحاناسى سونداي-اق حاڭجوۋ مەديتسينا كوللەدجى بىرلەسىپ ىسكە اسىرعان «قازاقشا دارىلەردەن جۇيەلى جاڭالىق اشۋ جانە ۇلگىلىك زەرتتەۋ» اتتى جوباسى ءبىرىنشى دارەجەلى سىيلىققا يە بولدى. ال «قازاق دارىلىك وسىمدىكتەر شەجىرەسى» (II توم) ەكىنشى دارەجەلى سىيلىقپەن ماراپاتتالدى.
اتالعان جوبالار التاي وڭىرىندەگى قازاقتىڭ ءداستۇرلى ەمشىلىگى مەن دارىلەرىن جۇيەلەۋ، عىلىمي نەگىزدەۋ جانە كلينيكالىق قولدانىسقا ەنگىزۋ باعىتىندا ماڭىزدى ءرول اتقاردى. بۇل ەڭبەكتەر ءداستۇرلى مەديتسينانى ساقتاپ قانا قويماي، ونى زاماناۋي تالاپتارعا ساي دامىتۋعا جول اشتى.
جۇلدەلى جوبالار التاي ايماعىنىڭ قازاق ەمشىلىگى سالاسىنداعى عىلىمي الەۋەتىن ايقىنداپ، وڭىرلىك مەديتسينا ءىسىنىڭ ساپالى دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەردى.
يران فارماتسيەۆتيكا سالاسىندا جوعارى الەۋەتكە يە - «EurasiaToday» اقپارات اگەنتتى
فارماتسيەۆتيكا سالاسىندا جوعارى الەۋەتكە يە يران ىشكى نارىقتىڭ باسىم بولىگىن وتاندىق ءوندىرىس ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتەدى، دەپ حابارلايدى EurasiaToday.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتى بويىنشا، فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبى - بۇل جاي عانا بيزنەس ەمەس، زاماناۋي دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ ىرگەتاسى ءارى مەملەكەت قۋاتىنىڭ باستى كورسەتكىشى. بۇل سەكتور ادام ءومىرىن ۇزارتۋعا، حالىق ساۋلىعىن جاقسارتۋعا جانە وزىق عىلىمدى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان كومپانيالاردى بىرىكتىرەدى.
حالىقارالىق سانكتسيالار سالىنعان يران ءۇشىن ءدارى-دارمەكپەن ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋ - جاي عانا ۇران ەمەس، ومىرلىك قاجەتتىلىك. سوندىقتان يران ءوز ىشكى مۇمكىندىكتەرىنە سۇيەنىپ، ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ عىلىمي الەۋەتىن، مامانداردىڭ تاجىريبەسىن پايدالانىپ، ىرگەلى عىلىمعا نەگىزدەلگەن كومپانيالاردى دامىتىپ كەلەدى.
تيانجين استاناداعى LRT-گە ديسپەتچەرلىك ماماندار دايىندادى - «حالىق گازەتى»
جاقىندا قازاقستانداعى استانا جەڭىل رەلىستى تەمىرجولىنا(LRT) ديسپەتچەرلىك قىزمەت كورسەتۋگە ماماندانعان تاعىلىمدامادان وتۋشىلەر تيانجيندەگى نەگىزگى پراكتيكالىق وقۋ كەزەڭىنە جەتتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، جوعارى بىلىكتى ديسپەتچەرلىك جۇمىس كۇشىن تاربيەلەۋ ءۇشىن تيانتسزين تەمىرجول ترانزيت توبى نەگىزگى ديسپەتچەرلىك داعدىلارعا باسا نازار اۋدارادى جانە ناقتى ورىندا وقىتۋ، مودەلدەنگەن وقىتۋ ءتۇرى جانە جۇمىس تاجىريبەسىن قامتيتىن ءۇش دەڭگەيلى وقىتۋ جۇيەسىن مۇقيات ازىرلەدى. استانانىڭ اسا سۋىق كليماتى مەن جەڭىل رەلىستى تەمىرجولدىڭ اۆتوماتتى ءجۇرۋىن ەسكەرىپ، تاعىلىمدامادان وتۋشىلەرگە قىتايلىق ستاندارتتى ديسپەتچەرلىك تەحنيكا مەن پراكتيكالىق شارالاردى مەڭگەرۋگە كومەكتەسەتىن ارنايى كۋرستار ۇسىنىلدى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «Air Astana» اۋە كومپانياسى الماتى - شاڭحاي باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى ىسكە قوسادى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، 2026 -جىلدىڭ 29-ناۋرىزىنان باستاپ «Air Astana» اۋە كومپانياسى الماتى - شاڭحاي باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى ىسكە قوسادى.
حاباردا ايتىلعانداي، رەيستەر اپتاسىنا 3 رەت ورىندالادى. ناتيجەسىندە قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى رەيستەردىڭ جالپى سانى اپتاسىنا 81 دەن 84 كە دەيىن ارتادى.
مالىمەتكە سايكەس، رەيستەردىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ەلەكترلى كولىكتەر العاش رەت بەنزيندى كولىكتەردەن كوپ ساتىلدى - TRT
بەلگىسىزدىك پەن ارتىپ جاتقان باسەكەلەستىك جاعدايىندا ەۋروپادا ەلەكترلى كولىكتەردى قولدانىسقا ەنگىزۋ پروتسەسى قارقىن الدى. «Tesla» كومپانياسى «BYD» جانە «Volkswagen» سياقتى باسەكەلەستەرى الدىندا نارىقتاعى ۇلەسىنەن ايرىلىپ بارادى.
مالىمەتتەرگە سايكەس، ساياساتكەرلەر ەميسسيا ەرەجەلەرىن جەڭىلدەتۋدى ۇسىنعان كەزەڭنىڭ وزىندە ەۋروپا وداعىندا جەلتوقسان ايىندا تولىقتاي ەلەكترلى اۆتوكولىكتەردىڭ ساتىلىمى العاش رەت بەنزيندى كولىكتەردىڭ ساتىلىمىنان باسىپ وزدى، دەپ جازادى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ەۋروپالىق اۆتوكولىك لوببيى «ACEA» سەيسەنبى كۇنى جاريالاعان دەرەكتەرگە قاراعاندا، ا ق ش-تا ورنالاسقان «Tesla» كومپانياسى قىتايلىق «BYD» جانە «Volkswagen» سياقتى باسەكەلەستەرىنە نارىقتاعى ۇلەسىن بەرىپ قويدى.
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، بۇكىل ەۋروپا بويىنشا اۆتوكولىك ساتىلىمى قاتارىنان التىنشى اي بويى جىلدىق نەگىزدە ءوسۋىن جالعاستىردى. تىركەۋ مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلى ەۋروپادا ەلەكترلى كولىكتەرگە تاپسىرىس بەرۋ سوڭعى بەس جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. الايدا ساتىلىم كولەمى پاندەمياعا دەيىنگى دەڭگەيدەن ءالى دە ەداۋىر تومەن.
سونداي-اق ەۋروپانىڭ اۆتوكولىك سەكتورى قىتايدان كەلگەن باسەكەلەستىك، ا ق ش-تىڭ يمپورتتىق تاريفتەرى جانە ىشكى نارىقتا ەلەكترلى كولىكتەرگە كوشۋدى ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋ سياقتى قيىندىقتارعا تاپ بولدى.
