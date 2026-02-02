ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:53, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    الەۋمەتتىك جەلىلەر ميعا قالاي اسەر ەتەتىنى ايتىلدى

    دارىگەر حۋان مانۋەل فەليسەس الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ ميعا اسەرىن ايتتى. ول بۇل ەسكەرتۋدى Infosalus باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەگەن.

    Әлеуметтік желіде заңсыз ұтыс ойындарын өткізген танымал әртістер айыппұл төледі
    Фото: Pexels

    "دومفاميندى ۇنەمى الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى تۇتىنۋ ءلاززات سىيلايتىن باسقا ىستەردەن باس تارتۋعا يتەرمەلەيدى. سونىمەن قاتار، دەنساۋلىققا پايدالى ارەكەتتەرمەن اينالىسۋعا دەگەن ىنتانى تومەندەتەدى"، - دەپ ءتۇسىندىردى فەليسەس.

    ونىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك جەلىلەردە كۇنىنە بەس ساعاتتان كوپ ۋاقىت وتكىزەتىن جاسوسپىرىمدەردە دەپرەسسيا باسقا قۇرداستارىنا قاراعاندا ءۇش ەسە ءجيى كەزدەسەدى. ال ەرەسەكتەردە ينتەرنەتتە ۇزاق وتىرۋ ومىرگە قاناعاتتانۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىمەن بايلانىستى.

    فەليسەستىڭ ايتۋىنشا، ميدى دوفامينمەن تۇراقتى تۇردە "بومبالاۋ" سالدارىنان ءبىر ۋاقىتتان كەيىن بۇل ۇدەرىستى تەجەيتىن مەحانيزمدەر ىسكە قوسىلادى.

    Massaget.kz

