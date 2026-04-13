الەۋمەتتىك جەلىدەگى جاۋاپكەرشىلىك: زاڭگەر كەڭەسى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - باسقا پالە - تىلدەن. بۇل بۇگىنگى سيفرلاندىرۋ داۋىرىندە دە وزەكتى. الەۋمەتتىك جەلىدە ءار ادام ءوز ويىن ەركىن ءبىلدىرىپ، ءتۇرلى اقپاراتپەن ءبولىسىپ جاتىر. الايدا ءاربىر پىكىر مەن جاريالانىم بەلگىلى ءبىر جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتەتىنىن ۇمىتپاعان ءجون.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ادۆوكاتتار القاسىنىڭ مۇشەسى ولگا گاۆريك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پىكىر ءۇشىن قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ايتىپ بەردى.
- قازىرگى زاماندا ينتەرنەت جانە الەۋمەتتىك جەلىلەرسىز ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىن ەمەس. ال ءبىزدىڭ جەلىگە سالعانىمىز بىردەن كوپشىلىككە جاريا بولىپ جاتادى. ادامدار ونى پىكىر ءبىلدىرىپ، ءبىر-بىرىنە جىبەرىپ، لايك باسىپ، ءوز اسەرلەرىمەن بولىسەدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە قارىم-قاتىناس جاساعاندا، ءبىر نارسە تۋرالى پىكىر قالدىرعاندا ادامگەرشىلىكتى ۇمىتپاي، باسقاعا قۇرمەتپەن قاراۋ ماڭىزدى. كەيدە «وسىنى جاريالاعانىم دۇرىس پا؟» دەپ ويلانعان ءجون. سەبەبى ينتەرنەتتەگى جاريالانىم - بۇل ۇيدە، جابىق ەسىك ارتىنداعى اڭگىمە ەمەس. ينتەرنەتتە جازبا، فوتو نەمەسە باسقا ماتەريالعا پىكىر قالدىرعاندا ءبىز وسى ارەكەتتەرىمىزگە جاۋاپتى بولامىز، - دەيدى ولگا گاۆريك.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا جالا، كاپىرلىك، قورلاۋ، ارازدىق تۋدىرۋ، ەلدىڭ تۇتاستىعىن بۇزۋعا شاقىرۋ سياقتى ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. بۇل ارەكەتتەر ءۇشىن اكىمشىلىك تە، قىلمىستىق تا جاۋاپكەرشىلىك بار.
جالا جابۋ - باسقا ادامنىڭ ابىرويى مەن قادىر-قاسيەتىنە نۇقسان كەلتىرەتىن نەمەسە ونىڭ بەدەلىن تومەندەتەتىن وتىرىك اقپاراتتى جاريالاۋ نەمەسە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن بايلانىس جەلىلەرى ارقىلى تاراتۋ.
مۇنداي ارەكەت ءۇشىن: جەكە تۇلعاعا 180 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 20 كۇندىك اكىمشىلىك قاماۋ، ال لاۋازىمدى تۇلعاعا 650- ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 25 كۇندىك اكىمشىلىك قاماۋ تاعايىندالادى.
- ينتەرنەتتە جابىرلەۋ، ءتىل تيگىزۋ ءۇشىن ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 131-بابى بويىنشا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
جابىرلەۋ، كەمسىتۋ - ادەپسىز تۇردە باسقا ادامنىڭ ابىرويى مەن قادىر- قاسيەتىن تومەندەتۋ، ونى ۇياتقا قالدىرۋ. ەگەر بۇل ارەكەت جاريا تۇردە نەمەسە ب ا ق، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرى، ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى جاسالسا، وندا: 200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن ايىپپۇل، نەمەسە سول مولشەردە تۇزەتۋ جۇمىسى تاعايىندالادى نەمەسە 180 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىسقا تارتىلادى، - دەيدى ادۆوكات.
ال قاساقانا الەۋمەتتىك، ۇلتتىق، رۋ، ناسىلدىك، تاپتىق نەمەسە دىنگە قاتىستى ارازدىق تۋدىرۋ، ۇلتتىق ابىرويدى، دىنگە قاتىستى سەزىمدەردى قورلاۋ، ادامداردى كەمسىتۋ، تەڭسىزدىك نەمەسە ارتىقشىلىقتى ناسيحاتتاۋ ارەكەتتەرى ءۇشىن (ەگەر ولار جاريا تۇردە نەمەسە ب ا ق، ينتەرنەت ارقىلى جاسالسا، سونىمەن قاتار كىتاپتار نەمەسە باسقا اقپارات كوزدەرى ارقىلى تارالسا) ق ر ق ك 174-بابىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن 2-7 مىڭ ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 2-7 جىلعا دەيىنگى قاماۋ نەمەسە سول مەرزىمگە بوستاندىقتى شەكتەۋ تاعايىندالۋى مۇمكىن.
ياعني، ينتەرنەتتەگى قورلاۋ مەن ارازدىق تۋدىراتىن ارەكەتتەر زاڭ بويىنشا قاتاڭ جازالانادى جانە بۇل تەك ايىپپۇلمەن شەكتەلمەي، باس بوستاندىقتان ايىرۋعا دا اكەلۋى مۇمكىن.
- ەلىمىزدە زاڭ بويىنشا جەكە دەرەكتەردى تاراتۋعا، سونىمەن قاتار دارىگەرلىك، ادۆوكاتتىق، بانك قۇپياسىن، سونداي-اق وتباسىلىق نەمەسە مەملەكەتتىك قۇپيانى جاريالاۋعا تىيىم سالىنعان.
ەگەر بىرەۋگە قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانى بەلگىلى بولسا، سول ادامدى قىلمىس جاسادى دەپ ايىپتايتىن اقپاراتتى سوت شەشىمىنە دەيىن تاراتۋعا بولمايدى. زاڭ بويىنشا ادام تەك سوت شەشىمىمەن عانا كىنالى دەپ تانىلادى.
ەگەر سىزگە قاتىستى جالعان، بەدەلىڭىزدى، ابىرويىڭىزدى تۇسىرەتىن اقپارات تاراتىلعان بولسا جانە بۇل سىزگە مورالدىق زارداپ، مىسالى، پسيحولوگيالىق كۇيزەلىس اكەلگەن بولسا، ءسىز ازاماتتىق تارتىپپەن سوتقا جۇگىنىپ، مورالدىق شىعىندى ءوندىرۋدى تالاپ ەتە الاسىز، - دەيدى ولگا گاۆريك.
زاڭگەردىڭ ايتۋىنشا، مورالدىق زيان - بۇل ادامنىڭ جەكە مۇلكىنە ەمەس، ءبىراق ونىڭ جەكە باسى مەن ابىرويىنا، قادىر-قاسيەتىنە نۇقسان كەلتىرۋ. مۇنداي زيانعا قورلانۋ، اشۋ، كۇيزەلىس، ۇيالۋ، قايعى، فيزيكالىق اۋىرسىنۋ، ءوز-وزىنە سەنىمسىزدىك، جايسىزدىق سەزىمى جانە ت. ب. پسيحولوگيالىق نەمەسە فيزيكالىق اۋىرتپالىقتار جاتادى.
- مورالدىق زارداپ تەك قانا تىكەلەي زارداپ شەككەن ادامعا ەمەس، قايتىس بولعان ادامنىڭ جاقىن تۋىستارىنا نەمەسە جۇبايىنا دا قاتىستى بولۋى مۇمكىن.
مۇنداي سەزىمدەر مەن كۇيزەلىستەر وزىنە نەمەسە جاقىندارىنا قارسى زاڭسىز ارەكەت جاسالعاندا، بوستاندىقتى نەمەسە ەركىن قوزعالۋ قۇقىعىن زاڭسىز شەكتەۋدە، دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرۋ، وتباسىلىق، جەكە نەمەسە دارىگەرلىك قۇپيانى جاريالاۋدا، حات-حابار، تەلەفون نەمەسە تەلەگراف قۇپياسىن بۇزۋدا، جالعان اقپارات تاراتىپ، ادامنىڭ ابىرويىن، قادىرىن تۇسىرۋدە، اتىنا، بەينەسىنە، اۆتورلىق نەمەسە تۋىستىق قۇقىقتارىنا قول سۇعۋدا تۋىنداۋى مۇمكىن.
الايدا مورالدىق زيان ءۇشىن وتەماقى مولشەرى ءادىل جانە ورىندى بولۋى ءتيىس، - دەيدى ادۆوكات.
وتەماقىنىڭ سوماسى - بۇل زاڭسىز ارەكەت جاساعان ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كورسەتەتىن نەگىزگى قۇرال بولىپ ەسەپتەلەدى.
زاڭگەردىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى بلوگەرلەر، پاراقشا يەلەرى ءوز بەتتەرىندە زاڭسىز نەمەسە تىيىم سالىنعان ماتەريالداردى جاريالاعان جاعدايدا، اۆتورمەن بىردەي جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
- سوندىقتان، ءبىر-بىرىمىزگە قۇرمەتپەن قاراپ، اقپاراتتى جاريالاماس بۇرىن ويلانىپ الۋ وتە ماڭىزدى. ينتەرنەتتەگى ءاربىر جازبا، پىكىر نەمەسە فوتو - جەكە ەمەس، جالپىعا اشىق جانە ونىڭ زاڭدىق سالدارى بولۋى مۇمكىن، - دەيدى ولگا گاۆريك.
بۇعان دەيىن الاجاعىن الا الماي جۇرگەندەرگە ادۆوكات كەڭەسىن جاريالاعان ەدىك.
اقەركە داۋرەنبەك قىزى