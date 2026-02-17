الەۋمەتتىك جەلىگە كۇنىنە قانشا ۋاقىت جۇمساعان ءجون
استانا. KAZINFORM - ەرەسەك ادام ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلىدە وتكىزىلەتىن قاۋىپسىز ۋاقىت كۇنىنە 40 مينۋتتان، ال بالا ءۇشىن 30 مينۋتتان اسپاۋى كەرەك. بۇل تۋرالى رەسەي عالىمى مالىمدەدى، دەپ جازدى ر ي ا نوۆوستي.
رەسەي عىلىم اكادەمياسى ن. پ. بەحتەريەۆا اتىنداعى ادام ميى ينستيتۋتىنىڭ عالىمى ميحايل ديدۋر اقپاراتتىق گيگيەنانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. ول زەرىككەن ادام الەۋمەتتىك جەلىدە ساعاتتاپ وتىرماعان ءجون ەكەنىن ايتتى.
- مەن الەۋمەتتىك جەلى ءۇشىن كۇنىنە 20-40 مينۋت جەتكىلىكتى دەپ ەسەپتەيمىن. بالاعا دا جارتى ساعات ۋاقىت جەتەر ەدى، - دەدى ديدۋر.
عالىم اقپاراتتى سانالى تۇتىنۋ داعدىلارىن دامىتۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان الەۋمەتتىك مەديانى پايدالانۋ نۇسقاۋلارىن قۇرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
وسىعان دەيىن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىدەگى قاۋىپتى كونتەنتتەن قورعاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.