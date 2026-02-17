ق ز
    08:37, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    الەۋمەتتىك جەلىگە كۇنىنە قانشا ۋاقىت جۇمساعان ءجون

    استانا. KAZINFORM - ەرەسەك ادام ءۇشىن الەۋمەتتىك جەلىدە وتكىزىلەتىن قاۋىپسىز ۋاقىت كۇنىنە 40 مينۋتتان، ال بالا ءۇشىن 30 مينۋتتان اسپاۋى كەرەك. بۇل تۋرالى رەسەي عالىمى مالىمدەدى، دەپ جازدى ر ي ا نوۆوستي.

    Ижтимоий тармоқларда кунига қанча вақт сарфлаш керак
    سۋرەت: istockphoto.com

    رەسەي عىلىم اكادەمياسى ن. پ. بەحتەريەۆا اتىنداعى ادام ميى ينستيتۋتىنىڭ عالىمى ميحايل ديدۋر اقپاراتتىق گيگيەنانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. ول زەرىككەن ادام الەۋمەتتىك جەلىدە ساعاتتاپ وتىرماعان ءجون ەكەنىن ايتتى.

    - مەن الەۋمەتتىك جەلى ءۇشىن كۇنىنە 20-40 مينۋت جەتكىلىكتى دەپ ەسەپتەيمىن. بالاعا دا جارتى ساعات ۋاقىت جەتەر ەدى، - دەدى ديدۋر.

    عالىم اقپاراتتى سانالى تۇتىنۋ داعدىلارىن دامىتۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان الەۋمەتتىك مەديانى پايدالانۋ نۇسقاۋلارىن قۇرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.

    وسىعان دەيىن ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىدەگى قاۋىپتى كونتەنتتەن قورعاۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

