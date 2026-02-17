الەمدىك رەكورد: پوكەمون كارتاسى اۋكسيوندا 16,5 ميلليون دوللارعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - سيرەك كەزدەسەتىن Pokemon كارتاسى نيۋ-دجەرسيدەگى اۋكسيوندا ساتىپ الۋشىنىڭ اقىسىن قوسقاندا رەكوردتىق 16,49 ميلليون دوللارعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
كارتوچكانى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ميلليونداعان جانكۇيەرى بار امەريكاندىق بلوگەر لوگان پول نيۋ-دجەرسيدەگى Goldin Auctions اۋكسيون ۇيىندە ساتىلىمعا شىعاردى. ول كارتانى 2021 -جىلى 5,27 ميلليون دوللارعا ساتىپ الىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنىڭ سايتىنا سايكەس «جەكە ساتىلىمداعى ەڭ قىمبات Pokemon كارتاسى» اتاعىن الدى.
گاۋھار تاستى تىزبەگى بار پيكاچۋ كارتاسىنىڭ جەڭىمپازى ءوز جۇلدەسىن الۋ ءۇشىن پولدىڭ YouTube ارناسىندا تىكەلەي ەفيرگە شىقتى. الايدا اۋكتسيون ءۇيى ونىڭ كىم ەكەنىن جاريالامادى.
5-قاڭتاردا باستالعان ساتىلىم الدىندا اۋكسيون ءۇيىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە يەسى كەن گولدين كارتانىڭ باعاسى 2021 -جىلدان بەرى كوتەرىلگەنىن جانە لوت 10 ميلليون دوللاردان اساتىن بولسا، «تاڭ قالمايتىنىن» ايتتى.
گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابى سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، الدىڭعى رەكوردتىق باعا 2025 -جىلدىڭ تامىزىندا قويىلعان. Heritage Auctions اۋكسيونىندا مايكل دجوردان مەن كوبي برايانتتىڭ قولتاڭباسى بار ساۋدا كارتاسى 12,93 ميلليون دوللارعا ساتىلعان ەدى.
ەسكە سالايىق، نيۋ-يوركتە تابىلعان ميكەلاندجەلونىڭ 500 -جىلدىق ەسكيزى 23 ميلليون دوللارعا ساتىلدى.