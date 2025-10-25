الەمدىك ب ا ق- تاعى قازاقستان: جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى، ايماقتىق سەرىكتەستىك جانە درون جارىلىسى
استانا. KAZINFORM - اپتا قازاقستان ءۇشىن ماڭىزدى جاڭالىقتارعا تولى بولدى. ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ استاناعا ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى. ۇكىمەت كاسپيي جاعالاۋىندا جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارىن جاريالاپ، ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
ال باتىس قازاقستاندا تىركەلگەن بەلگىسىز درون جارىلىسى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە نازار اۋدارتتى. Euronews ارناسى قورعالجىن قورىعىن تانىستىرىپ، ەلدىڭ ەكوتۋريستىك الەۋەتىن كورسەتتى. تولىعىراق Kazinform شولۋىنان وقىڭىز.
Anadolu: قازاقستان مەن ازەربايجان پرەزيدەنتتەرى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋدا
قازاقستانعا ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ەكى ەل باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن جوعارى مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتتى. كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا 15 ىنتىماقتاستىق قۇجاتىنا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى تۇركيالىق Anadolu اگەنتتىگى حابارلادى.
كۇن تارتىبىندە كولىك، لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، وتىن-ەنەرگەتيكا، مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى قارالدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قازىرگى دەڭگەيىنە ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام الييەۆتىڭ ۇلەسى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق، ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك مارشرۋتى مەن بىرلەسكەن ءوندىرىس جوبالارى تالقىلاندى.
پرەزيدەنتتەر جۋرناليستەرگە بريفينگ وتكىزىپ، ساپاردى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادام دەپ باعالادى. ق. توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋىل شارۋاشىلىعى، ەنەرگەتيكا، وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالار ىسكە قوسىلادى. مىسالى، ترانسفورماتورلار ءوندىرىسى مەن تۇرعىن ءۇي ينفراقۇرىلىمدىق نىساندارى سالىنادى.
وتكەن جىلى ترانسكاسپي ارقىلى جۇك تاسىمالى %62 عا ءوسىپ، 4,5 ميلليون تونناعا جەتكەن، ترانزيتتىك مۇناي كولەمى شامامەن 1,5 ميلليون توننانى قۇرادى.
سونىمەن قاتار، ەكى پرەزيدەنت ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاس قارىم-قاتىناستىڭ 20 جىلدىعىنا ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى.
Report: قازاقستان كاسپي جاعالاۋىندا جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر
قازاقستان ۇكىمەتى جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا ارنالعان ءتورت ىقتيمال ورىندى قاراستىرىپ جاتىر. سولاردىڭ ءبىرى - كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنداعى ماڭعىستاۋ وبلىسى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جىلىنا 5 ميلليون توننا مۇناي وڭدەيتىن زاۋىت سالۋ جوباسى الدىن الا ينۆەستيتسيالىق زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى. جوبا تەرەڭ وڭدەۋ تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلىپ، جىلىنا شامامەن 300 مىڭ توننا TS-1/Jet A-1 ماركالى اۆياتسيالىق كەروسين ءوندىرۋدى كوزدەيدى. بۇل - قازىر يمپورت ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ وتىرعان ترانزيتتىك اۋە تاسىمالدارىنىڭ سۇرانىسىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
تۇجىرىمداماعا سايكەس، 2028-2030-جىلدارى جوبانىڭ الدىن الا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى (pre-FEED) ازىرلەنەدى. 2030-2032-جىلدارى جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما دايىندالىپ، 2032-2040-جىلدارى زاۋىت قۇرىلىسى جۇرگىزىلەدى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا ءۇش ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى جۇمىس ىستەيدى - اتىراۋ، پاۆلودار جانە شىمكەنت ءموز-دەرى. جاڭا زاۋىت ىسكە قوسىلعان جاعدايدا، ەلدىڭ مۇناي وڭدەۋ قۋاتى ايتارلىقتاي ارتىپ، اۆياوتىن مەن جانارماي يمپورتىنا تاۋەلدىلىك ازايادى.
تاسس: قازاقستان اۋە كەڭىستىگىنە باقىلاۋدى كۇشەيتتى
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ءبورلى اۋدانىندا بەلگىسىز ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى جارىلدى. بۇل اقپاراتتى رەسەيلىك تاسس اگەنتتىگى جازدى.
ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جارىلىس ەلدى مەكەننەن الىس، ادام تۇرمايتىن اۋماقتا بولعان. زارداپ شەككەندەر مەن ماتەريالدىق شىعىن تىركەلگەن جوق.
- قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن ۇشۋ اپپاراتىنىڭ شىعۋ تەگى انىقتالىپ جاتىر. اۋە كەڭىستىگىنە باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، مەملەكەتتىك شەكارادان رۇقساتسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ ءوتۋىن بولدىرماۋ شارالارى قابىلداندى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قازاقستان تاراپى بۇل ۇشقىشسىز اپپارات تيەسىلى بولۋى مۇمكىن ەلدەرمەن كەڭەس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇعان دەيىن پوليتسيا وقيعا ورنىنان ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىنىڭ بولشەكتەرى تابىلعانىن حابارلاعان. قازىر ارنايى قىزمەتتەر وقيعا ورنىندا زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتتى.
Euronews: قورعالجىن - مىڭداعان قوقيقازدىڭ مەكەنى
Euronews تەلەارناسىنىڭ Modern Nomads باعدارلاماسى قازاقستاننىڭ تابيعي بايلىعىن كەڭىنەن تانىستىرۋدى جالعاستىرۋدا. بۇل جولى شەتەلدىك ءتۇسىرىلىم توبى ەلوردادان نەبارى ەكى ساعاتتىق جەردە ورنالاسقان قورعالجىن مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتتى.
قازاقستانداعى ەڭ ءىرى قورعالاتىن اۋماق سانالاتىن بۇل قورىق 543 مىڭ گەكتاردان استام سۋلى-باتپاقتى القاپتى قامتيدى. ول - يۋنەسكونىڭ بۇكىلالەمدىك تابيعي مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن ەرەكشە ايماق ءارى جۇزدەگەن قۇس پەن وسىمدىك ءتۇرىنىڭ تابيعي مەكەنى.
قورىقتىڭ ەڭ تارتىمدى ەرەكشەلىگى - مىڭداعان قوقيقازدىڭ كوكتەم سايىن وسىندا ۇيا سالۋى. تەڭىز كولى مەن وعان جالعاسقان تۇزدى كولدەر ەكوجۇيەسى بۇل سيرەك قۇستارعا قولايلى ورتا قالىپتاستىرادى. مۇندا ولار بالاپاندارىن ءوسىرىپ، تۇزدى شايان مەن بالدىرمەن قورەكتەنەدى. سول سەبەپتى ولاردىڭ قاۋىرسىندارى بىرتىندەپ اشىق قىزعىلت تۇسكە ەنەدى.
قورعالجىن - ەۋروپا مەن ازيادان كەلەتىن ەكو- تۋريستەردىڭ سۇيىكتى باعىتى. مۇندا قوقيقازداردان بولەك، اققۋلاردى، سۋ قۇزعىندارىن جانە جويىلىپ بارا جاتقان كيىك پوپۋلياتسياسىن كورۋگە بولادى.