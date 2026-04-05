الەمدەگى ەڭ ءىرى جۇك تاسىمالدايتىن درون سىناقتان ءساتتى ءوتتى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستان مەن قازاقستان كەدەن جانە كولىك سالاسىندا تاجىريبە الماسۋدا - ءوز ا
وزبەكستان مەن قازاقستان ەلدەرى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تاعى ءبىر ماڭىزدى قاداممەن تولىقتى. قازاقستان دەلەگاتسياسى وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەدەن كوميتەتىنە رەسمي ساپارمەن كەلىپ، باۋىرلاس ەلدىڭ كەدەن جانە كولىك جۇيەسىندەگى زاماناۋي جاڭاشىلدىقتارمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
ساپار بارىسىندا قوناقتارعا وزبەكستان كەدەن قىزمەتىنىڭ جاڭعىرۋ جولى، حالىقارالىق ستاندارتتاردى ەنگىزۋ مەن سيفرلاندىرۋ باعىتىندا قولعا الىنعان اۋقىمدى رەفورمالار كەڭىنەن تانىستىرىلدى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، دەلەگاتسيا مۇشەلەرى زاماناۋي تەحنولوگيالارعا نەگىزدەلگەن قاشىقتان ەلەكتروندىق دەكلاراتسيالاۋ ورتالىعىنىڭ، ماقساتتى باقىلاۋ جانە تاۋەكەلدەردى مونيتورينگتەۋ جۇيەسىنىڭ، سونداي-اق Call-ورتالىقتىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
ءاربىر قۇرىلىمنىڭ تيىمدىلىگى، سيفرلىق شەشىمدەردىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن باسقارۋ تەتىكتەرى تولىقتاي كورسەتىلدى.
مۇنداي مازمۇندى كەزدەسۋلەر ەكى ەل اراسىنداعى سەنىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى ودان ءارى نىعايتىپ، كەدەن جانە كولىك سالاسىنداعى ۇيلەسىمدى دامۋعا جول اشادى.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوز ا» - دا «رەگيستان الاڭى الەمدەگى ەڭ كورىكتى ورىنداردىڭ قاتارىنا ەندى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، ادامزات تاريحىندا جەر بەتىندە كورىكتى ورىنداردىڭ سان الۋاندىعى مەن سۇلۋلىعى ءار داۋىردە ءوز باعاسىن الىپ، وركەنيەت ايناسىنا اينالىپ كەلەدى.
بۇل تۇرعىدا وزبەكستاننىڭ باي تاريحي- مادەني مۇراسى، عاسىرلار قويناۋىنان جەتكەن ايبىندى ساۋلەت ەسكەرتكىشتەرى الەم جۇرتشىلىعى مەن تۋريستەردى وزىنە ءتانتى ەتىپ وتىر.
اشىق اسپان استىنداعى مۋزەي ىسپەتتى جەرگىلىكتى قالالارداعى كونە جادىگەرلەر مەن ەسكەرتكىشتەر ۇلتتىق مۇرا رەتىندە ەل ابىرويىن اسقاقتاتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى.
جۋىردا «TimeOut» جۋرنالى 2026 -جىلعا ارنالعان الەمدەگى ەڭ اسەم ورىندار ءتىزىمىن جاريالادى. اتالعان رەيتينگكە جەر شارىنداعى ەڭ كورىكتى 51 مەكەن ەنگەن. سولاردىڭ قاتارىندا سامارقاندتاعى رەگيستان الاڭى دا لايىقتى ورىن الدى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى ازەربايجانعا كەلدى - Eurasia Today
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى باس حاتشىسى كۋبانىچبەك ومىراليەۆ ازەربايجانعا ىسساپارمەن كەلدى، دەپ جازادى Eurasia Today اقپارات اگەنتتى.
ەۋرازيا تۋدەيدىڭ حابارلاۋىنشا، 1 -ءساۋىر كۇنى گەيدار اليەۆ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجاي ونى ازەربايجان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ شىعىس ەۋروپا، وڭتۇستىك كاۆكاز، باتىس جانە ورتالىق ازيا باسقارماسىنىڭ باستىعى گيۋرسەل يسمايلزادە جانە باسقا دا رەسمي تۇلعالار قارسى الدى.
2 -ساۋىردە باكۋ قالاسىندا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارى مەن ۆيتسە-پرەزيدەنتتەرىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى، دەپ جوسپارلانعانىن جازادى EurasiaToday.
جيىن بارىسىندا قاتىسۋشىلار ەكونوميكا، ساۋدا، ينۆەستيتسيالار، كولىك، سيفرلاندىرۋ، ەنەرگەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن تالقىلاپ، كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان تەتىكتەردى جەتىلدىرۋ جولدارىن قاراستىرادى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان فورماتتاعى العاشقى وتىرىس 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە بىشكەك قالاسىنداوتكەن.
Air Astana الماتى-شاڭحاي باعىتىن ىسكە قوستى - «حالىق گازەتى»
30-ناۋرىز كۇنى Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ الماتىدان شاڭحايعا تىكەلەي رەيسى شاڭحاي پۋدۋن حالىقارالىق اۋەجايىنا قوندى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا باعىت اپتاسىنا ءۇش رەت ورىندالادى: الماتىدان شاڭحايعا رەيستەر سەيسەنبى، بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ۇشادى. ال شانحايدان الماتىعا رەيستەر دۇيسەنبى، سارسەنبى جانە جۇما كۇندەرى ۇشادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا Air Astana قازاقستان مەن قىتايدى بايلانىستىراتىن قوس باعىتتاعى جەتى باعىتتى باسقارادى، ونىڭ ىشىندە الماتىدان بەيجىڭگە، شاڭحايعا، ۇرىمجىگە جانە گۋاڭجوۋعا قاتىنايتىن باعىتتارى، تاعى دا استانا -بەيجىڭ باعىتى، الماتى مەن استانادان سانياعا چارتەرلىك رەيستەر بار، دەپ جازادى «حالىق گازەتى».
سونىمەن قاتاروسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «جىبەك جولىنداعى مۋزىكا مەن بي: وركەنيەت الماسۋىنىڭ تاريحي جاڭعىرىعى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ حەنان مۇراجايىندا ساقتالعان سولتۇستىك تسي اۋلەتىنە جاتاتىن سارى سىرلى قۇمىرا جىبەك جولى داۋىرىندەگى مادەني الماسۋدىڭ ايقىن دالەلى بولىپ وتىر. قۇمىرا بەتىندە ورتالىق ازيادان تاراعان «حۋتەن ءبيى» بەينەلەنگەن. زەرتتەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، «حۋتەن ءبيى» قازىرگى وزبەكستان اۋماعىندا پايدا بولعان. بۇل - سەكىرىپ بيلەيتىن، ەر ادامدار ورىندايتىن بي ءتۇرى. جىبەك جولى ارقىلى ول قىتايدىڭ ورتا جازىعىنا جەتىپ، ساراي مەن حالىق اراسىندا كەڭ تارالعان.
تاريحي دەرەكتەرگە سايكەس، چجان تسيان باستاعان ەلشىلىك ساپارلاردان كەيىن قىتاي مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى مادەني بايلانىستار نىعايىپ، مۋزىكا مەن بي ونەرى ءوزارا ىقپالداسا باستادى. اسىرەسە سۋي جانە تان اۋلەتتەرى كەزەڭىندە شەتەلدىك مۋزىكالىق داستۇرلەر جەرگىلىكتى مادەنيەتپەن ۇيلەسىپ، ونەردىڭ دامۋىنا سەرپىن بەردى. بۇل كەزەڭ قىتاي مۋزىكاسى مەن ءبيىنىڭ گۇلدەنۋ ءداۋىرى رەتىندە باعالانادى.
قىتايدا 7 توننالىق تۇڭعىش ۇشقىشسىز جۇك ۇشاعى سىناقتان ءوتتى - CNR
2026 -جىلعى 31 -ناۋرىزدا قىتايدىڭ حىنان ولكەسىنە قاراستى چەنجوۋ قالاسىنداعى شانجە اۋەجايىندا چانين-8 ءىرى تۇرپاتتى جۇك تاسىمال ۇشقىشسىز ۇشاعى العاش رەت ءساتتى سىناقتان ءوتتى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ ورتالىق حالىق راديوسى اقپاراتتىق پورتالى.
بۇل اپپارات قازىرگى ۋاقىتتا الەمدە ۇشىرىلعان ەڭ ءىرى جۇك تاسىمالدايتىن درون رەتىندە تىركەلىپ وتىر. سىناق بارىسىندا ۇشۋدىڭ بارلىق كەزەڭىن ينتەللەكتۋالدى جۇيە باسقارىپ، زاماناۋي اۆتوماتتاندىرىلعان باقىلاۋ تەحنولوگيالارى قولدانىلدى. ۇشۋ تۇراقتى ءوتىپ، بارلىق جۇيەلەر قالىپتى جۇمىسىستەگەن.
اتالعان جەتىستىك قىتايدىڭ 7 تونناعا دەيىن جۇك كوتەرە الاتىن ينتەللەكتۋالدى ۇشقىشسىز تاسىمال پلاتفورمالارىن دامىتۋدا ماڭىزدى كەزەڭگە جەتكەنىن كورسەتەدى. ۇشاق ۇزاق قاشىقتىققا جۇك تاسىمالداۋ، توتەنشە جاعدايدا كومەك جەتكىزۋ جانە شالعاي وڭىرلەردى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قولدانىلادى. ونىڭ ۇشۋ قاشىقتىعى 3000 شاقىرىمنان اسادى.
سونداي-اق وسى اپتادا CNR باسىلىمىندا «روبوتتاردىڭ ساۋداعا بەت بۇرۋى قارقىندى دامىپ كەلەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، روبوتتاردىڭ ءارتۇرلى ورتادا كەڭىنەن قولدانىلۋىنا بايلانىستى ولاردى جالعا بەرۋ نارىعى كۇن سايىن جاندانىپ، بۇل سالانىڭ كوممەرتسيالانۋ ۇدەرىسى جەدەلدەي ءتۇستى.
جالعا بەرۋ فورماتى كاسىپ سالاسى مەن تۇتىنۋ نارىعى اراسىنداعى ءتيىمدى دانەكەرگە اينالدى.
يكەمدى قىزمەت كورسەتۋ ءتاسىلى ارقىلى روبوتتار تۋريستىك ايماقتاردا، ساۋدا ورتالىقتارىندا، ويىن- ساۋىق ورىندارىندا، سونداي- اق كاسىپورىندار مەن مادەني-تۋريستىك جوبالاردا كەڭىنەن قولدانىس تابۋدا.
كوپتەگەن نىساندار روبوتتاردى قىسقا مەرزىمگە جالعا الۋ ارقىلى كەلۋشىلەردى كوبىرەك تارتىپ، تابىسىن ارتتىرىپ، شىعىندارىن جىلدام وتەۋگە مۇمكىندىك الىپ وتىر.
زەرتتەۋ ۇيىمدارىنىڭ بولجامىنشا، 2026 -جىلى قىتايداعى روبوتتاردى جالعا بەرۋ نارىعى قارقىندى ءوسىپ، ونىڭ كولەمى 10 ميلليارد يۋاننان اسادى. بۇل كورسەتكىش 2025 -جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن 10 ەسە جوعارى.
ديدرو اسەرى: تۇتىنۋ الەگىنىڭ پسيحولوگيالىق سەبەبى - TRT
ءبىر عانا جاڭا زات ساتىپ الۋ ادامنىڭ قوسىمشا تاۋارلار الۋعا دەگەن نيەتىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
بۇل قۇبىلىس پسيحولوگيادا «ديدرو اسەرى» دەپ اتالاتىنىن جازادى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.
تۇركيالىق ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، اتالعان ۇعىم دەني ديدرو ەسىمىمەن بايلانىستى. فيلوسوف جاڭا حالات العاننان كەيىن وزگە زاتتارىن دا جاڭارتۋعا ۇمتىلعانىن جازعان. كەيىن بۇل جاعداي تۇتىنۋ مىنەز-قۇلقىن تۇسىندىرەتىن عىلىمي ۇعىمعا اينالدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ساتىپ الىنعان زات ادامنىڭ اينالاسىنداعى باسقا بۇيىمدارمەن ۇيلەسىمسىز كورىنىپ، قوسىمشا شىعىندارعا اكەلەدى. سونىڭ سالدارىنان ادامدار قاجەتسىز تاۋارلاردى دا ساتىپ الۋى مۇمكىن. بۇل اسەردى ماركەتينگ سالاسىندا كەڭىنەن پايدالانادى.
كومپانيالار ونىمدەردى ءبىر-بىرىمەن ۇيلەسىمدى تۇردە ۇسىنىپ، تۇتىنۋشىنى بىرنەشە زاتتى قاتار الۋعا ىنتالاندىرادى. ساراپشىلار ارتىق تۇتىنۋدان ساقتانۋ ءۇشىن ءار ساتىپ الۋ الدىندا «بۇل ماعان شىنىمەن قاجەت پە؟» دەگەن سۇراق قويۋدى ۇسىنادى.
تۇركيالىق باسىلىم وسى اپتادا بۇل تاقىرىپقا كەڭىنەن توقتالعان.
بەيسەن سۇلتان ۇلى