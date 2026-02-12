الەمدە كاتاراكتامەن اۋىراتىن ميلليونداعان ناۋقاس قاجەتتى وپەراتسياعا قول جەتكىزە الماي وتىر
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ەلدەردى كاتاراكتا اۋرۋى بار ميلليونداعان ادامنىڭ كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ قاراپايىم حيرۋرگياسىنا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كۇش- جىگەردى كۇشەيتۋگە شاقىرادى، دەپ جازدى ازەرتادج.
بۇل وپەراتسيا سوقىرلىقتىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جانە ارزان ادىستەرىنىڭ ءبىرى.
پروبلەمانىڭ اۋقىمى The Lancet Global Health جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋدە ايقىن كورىنەدى: كاتاراكتا سالدارىنان سوقىرلىق قاۋپى بار ادامداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى ءالى دە حيرۋرگيالىق كومەككە قول جەتكىزە الماي كەلەدى.
كاتاراكتا — كورۋ قابىلەتىنىڭ انىقتىعىن تومەندەتەتىن جانە سوقىرلىقپەن اياقتالۋى مۇمكىن كوز لينزاسىنىڭ بۇلىڭعىرلىعى. الەمدە بۇل سىرقاتقا 94 ميلليوننان استام ادام شالدىققان. ونى الىپ تاستاۋ وپەراتسياسى شامامەن 15 مينۋتقا سوزىلاتىن قاراپايىم پروتسەدۋرا جانە تەز جانە ۇزاق ۋاقىت بويى كورۋدى قالپىنا كەلتىرەتىن ەڭ ۇنەمدى مەديتسينالىق ارالاسۋلاردىڭ ءبىرى.
سوڭعى ەكى ونجىلدىقتا كاتاراكتا حيرۋرگياسىنىڭ جاھاندىق كورسەتكىشى شامامەن %15 ءوستى، ءتىپتى حالىقتىڭ قارتايۋىنا جانە كاتاراكتا دەڭگەيىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى پروتسەدۋراعا سۇرانىس ارتىپ وتىر. سوڭعى مودەلدەۋ باعالاۋلارىنا سايكەس، ول اعىمداعى ونجىلدىقتا شامامەن %8,4 وسەدى. دەگەنمەن، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ اسسامبلەياسىنىڭ 2030 -جىلعا قاراي %30 عا وسۋىنە قول جەتكىزۋ ءۇشىن بۇل وڭ ءۇردىستى جەدەلدەتۋ قاجەت.
- كاتاراكتا حيرۋرگياسى كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە ادامداردىڭ ءومىرىن جاقسارتۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى ادىستەرىنىڭ ءبىرى. ادام كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىرگەندە، ءوزىنىڭ تاۋەلسىزدىگىن، ءوزىن- ءوزى باعالاۋىن جانە جاڭا مۇمكىندىكتەردى قالپىنا كەلتىرەدى، - دەدى ددۇ جۇقپالى ەمەس اۋرۋلار جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىق دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ديەۆورا كەستەل.
زەرتتەۋشىلەر 2023-2024 -جىلدار بويىنشا 68 ەلدىڭ بولجامدى دەرەكتەرىن تالداپ، كاتاراكتا حيرۋرگياسىنىڭ ەڭ ۇلكەن تاپشىلىعى افريكادا، وندا وپەراتسيانى قاجەت ەتەتىن ادامداردىڭ تورتتەن ءۇش بولىگى قول جەتكىزە المايتىنىن انىقتادى. بارلىق ايماقتا گەندەرلىك تەڭگەرىمسىزدىك بايقالادى، ايەلدەردىڭ ەرلەرگە قاراعاندا، پروپورتسيونالدى تۇردە كۇتىمگە قول جەتكىزۋدەن باس تارتۋ ىقتيمالدىعى جوعارى.
تۇراقتى تەڭسىزدىكتەردى ازايتۋ جانە مەديتسينالىق كومەككە قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋدىڭ اسەرىن بارىنشا ارتتىرۋ ايەلدەر مەن مارگينالدانعان حالىققا قول جەتكىزۋ ءۇشىن ماقساتتى كۇش سالۋدى تالاپ ەتەدى.
ددۇ مەملەكەتتەردى، ازاماتتىق قوعامدى جانە سەرىكتەستەردى قول جەتكىزگەن سەرپىندى نىعايتۋعا، گەندەرلىك تەڭسىزدىكتەر مەن گەوگرافيالىق تەڭگەرىمسىزدىكتەردى شەشۋگە جانە از قامتىلعان حالىقتىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە باسىمدىق بەرۋگە شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا وقۋشىلاردىڭ شامامەن %40 ى كوز اۋرۋلارىنا شالدىققان.
پاۆلوداردا العاش رەت كوزدىڭ قاساڭ قابىعى ترانسپلانتاتسيالاندى.