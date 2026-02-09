الماتىنىڭ تاۋىندا قيىندىققا تاپ بولعان ازامات SOS سيگنالى ارقىلى امان قالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ مەدەۋ اۋدانىندا تاۋدا جالعىز سەرۋەندەپ جۇرگەن جىگىت قۇتقارىلدى، دەپ حابارلايدى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«مىڭجىلقى» ۇستىرتىنەن ءتۇسىپ كەلە جاتقان تۋريستەر قاراڭعىدا SOS بەلگىسىن بەرىپ تۇرعان جارىقتى بايقايدى. قاشىقتىق الىس بولعاندىقتان، ايقايلاعان داۋىس ەستىلمەگەن. قۇتقارۋ قىزمەتى مەن ت ج م «بارىس» جاساعى دەرەۋ كومەككە اتتاندى.
قۇتقارۋشىلار وقيعا ورنىنا جەتىپ، جارتاستا تۇرىپ قالعان اداممەن بايلانىس ورناتتى. بەلگىلى بولعانداي، 1996-جىلى تۋعان ازامات ەشقانداي دايىندىقسىز جانە جابدىقسىز تىك جارتاسقا شىقپاق بولعان.
جىگىت جوتامەن جالعىز كەلە جاتىپ، تايىپ كەتكەن. قۇلاۋ كەزىندە ىشىندە جىلى كيىمدەرى بار ريۋكزاگى تومەن قۇلاعان. ول تەك سپورتتىق كوستيۋممەن جانە قولىنداعى كىشكەنتاي فونارمەن تار بەلدەۋدە قالىپ قويعان. ءوز بەتىنشە تۇسە الماعان سوڭ، SOS سيگنالىن بەرە باستاعان.
بەس ساعاتقا سوزىلعان كۇردەلى ورمەلەۋدەن كەيىن قۇتقارۋشىلار زارداپ شەككەن ازاماتقا جەتتى. ونى قۇتقارۋ ءۇشىن ماماندار كاسىبي ساقتاندىرۋ قۇرالدارىن قولدانىپ، جارتاستىڭ جوعارى جاعىنان ءتۇسۋ ارقىلى كۇردەلى مانيەۆر جاسادى. قۇتقارۋشىلار جىگىتتى امان- ەسەن تومەنگە ءتۇسىردى. وعان مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولمادى.
بۇعان دەيىن قاپشاعاي سۋ قويماسىندا مۇز جارىلىپ، اۆتوكولىك سۋعا باتىپ كەتكەن. ىشىندەگى ەكى ايەل قۇتقارىلدى.