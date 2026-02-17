ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:39, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىنىڭ كەيبىر اۋدانىندا جارىق ۋاقىتشا ءوشۋى مۇمكىن

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 16-20- اقپان ارالىعىندا ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىندە جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.

    Алматы түні
    Фото: Алматы әкімдігі

    «الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق قالا مەن وبلىس اۋماعىنداعى ەلەكتر جەلىلەرىندە جۇرگىزىلەتىن جۇمىستاردىڭ اپتالىق كەستەسىن جاريالادى.

    كومپانيانىڭ حابارلاۋىنشا، كەيبىر ۋچاسكەدە جارىق از ۋاقىتقا ءوشۋى مۇمكىن، ءبىراق بۇل سول اۋماقتاعى بارلىق ۇيگە بىردەي قاتىستى بولمايدى.

    - بۇل جۇمىستار ەلەكتر جەلىسىنىڭ تۇراقتى ءارى ساپالى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن جۇرگىزىلەدى. جارىق تەك باسقا قورەك كوزىنە قوسۋ مۇمكىن بولماعان ەرەكشە جاعدايدا عانا جانە از ۋاقىتقا وشىرىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى كومپانيا وكىلدەرى.

    جوسپارلى جۇمىستارعا سىمداردى بوگدە زاتتاردان تازارتۋ، جابدىقتاردى جارتىلاي اۋىستىرۋ جانە باسقا دا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ شارالارى كىرەدى. ادەتتە مۇنداي جۇمىستار 1,5-2 ساعاتتان اسپايدى.

    ءوشىرۋ ۋاقىتى مەن كۇنى كورسەتىلگەن كوشەلەردىڭ تولىق ءتىزىمىن مىنا سىلتەمەدەن كورۋگە بولادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
