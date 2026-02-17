الماتىنىڭ كەيبىر اۋدانىندا جارىق ۋاقىتشا ءوشۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 16-20- اقپان ارالىعىندا ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىندە جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
«الاتاۋ جارىق كومپانياسى» ا ق قالا مەن وبلىس اۋماعىنداعى ەلەكتر جەلىلەرىندە جۇرگىزىلەتىن جۇمىستاردىڭ اپتالىق كەستەسىن جاريالادى.
كومپانيانىڭ حابارلاۋىنشا، كەيبىر ۋچاسكەدە جارىق از ۋاقىتقا ءوشۋى مۇمكىن، ءبىراق بۇل سول اۋماقتاعى بارلىق ۇيگە بىردەي قاتىستى بولمايدى.
- بۇل جۇمىستار ەلەكتر جەلىسىنىڭ تۇراقتى ءارى ساپالى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن جۇرگىزىلەدى. جارىق تەك باسقا قورەك كوزىنە قوسۋ مۇمكىن بولماعان ەرەكشە جاعدايدا عانا جانە از ۋاقىتقا وشىرىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى كومپانيا وكىلدەرى.
جوسپارلى جۇمىستارعا سىمداردى بوگدە زاتتاردان تازارتۋ، جابدىقتاردى جارتىلاي اۋىستىرۋ جانە باسقا دا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ شارالارى كىرەدى. ادەتتە مۇنداي جۇمىستار 1,5-2 ساعاتتان اسپايدى.
ءوشىرۋ ۋاقىتى مەن كۇنى كورسەتىلگەن كوشەلەردىڭ تولىق ءتىزىمىن مىنا سىلتەمەدەن كورۋگە بولادى.