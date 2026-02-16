الماتىنىڭ بوتانيكالىق باعىندا بايشەشەكتەر گۇلدەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ باس بوتانيكالىق باعىندا گالانتۋس گۇلى، ياعني بايشەشەكتەر گۇلدەدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە قار استىنان شىققان نازىك گۇلدەردىڭ بەينەجازباسى جاريالاندى.
بوتانيكالىق باقتىڭ باسپاءسوز قىزمەتى بايشەشەكتەر گۇلدەۋى - كوكتەمنىڭ كەلۋىنىڭ سيمۆولى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- گالانتۋستار گۇلدەدى. بۇل نازىك اق گۇلدەر كوبىنەسە ناۋرىزگۇل نەمەسە بايشەشەك دەپ اتالادى. ءار جىل سايىن ءبىز ولاردىڭ پايدا بولۋىن اسىعا كۇتەمىز. مىنە، ولار وتكەن جىلى قۇلاعان جاپىراقتاردىڭ اراسىنان ابايلاپ شىعىپ، قىس اياقتالىپ كەلە جاتقانىن ەسكە سالدى. وسى ماۋسىمدا ەڭ العاشقى گۇلدەردى ءبىز قاڭتار ايىندا بايقاساق، ال جاپپاي گۇلدەنۋ تەك قازىر، اقپان ورتاسىندا باستالدى، - دەلىنگەن ب ا ق جازباسىندا.
بوتانيكالىق باقتىڭ اكىمشىلىگى گالانتۋستار وتە نازىك بولعاندىقتان، ولاردى باسۋعا، جيناۋعا بولمايتىنىن ەسكە سالدى.
ەسكە سالايىق، قاراتاۋ باۋرايىندا كوكتەم لەبى سەزىلىپ، بايشەشەك گۇلدەي باستاعانىن جازعانبىز.