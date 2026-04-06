الماتىلىقتار تەگىن قۇقىقتىق كومەك الا الادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قۇقىقتىق تەگىن كومەك ۇسىناتىن جوبا ىسكە قوسىلادى.
«زاڭ مەن ادىلدىك - ەلدىڭ ىرگەتاسى» جوباسىنىڭ جەتەكشىسى ايگەرىم قادىرقۇلوۆانىڭ ايتۋىنشا، الماتىلىقتار زاڭگەرلەر كومەگىنە تەگىن جۇگىنە الادى. جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قۇقىقتىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرىپ، زاڭ مەن ءتارتىپ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ.
- قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ ەداۋىر بولىگى ادەيى ەمەس، زاڭدى بىلمەگەن بولادى. ادامدار ءوز قۇقىعىن تۇسىنە بەرمەيدى، زاڭ جاعىنا دا كوبى ولاقتاۋ. جوبا زاڭ كومەگىن بارىنشا قولجەتىمدى ەتۋگە باعىتتالعان. قالادا زاڭگەرلەردىع جەدەل توپتار جۇمىس ىستەيدى، بارلىق اۋداندا كوشپەلى كەڭەس وتكىزەمىز. سونداي-اق قوعامدىق ورىندار مەن اۋلالاردا تۇرعىندارمەن كەزدەسۋ ۇيىمداسترامىز. بىزدە جەدەل جەلى مەن چات-بوت تا اشىلعان، وندا ءوتىنىش، شاعىم مەن باسقا دا قۇجاتتىڭ ۇلگىسىن الۋعا بولادى، - دەدى ايگەرىم قادىرقۇلوۆا.
جوباعا مەملەكەتتىك ورگاندار، قوعامدىق كەڭەس مۇشەلەرى مەن زاڭگەرلىك قاۋىمداستىق وكىلدەرى قاتىسادى. جوبا جەتەكشىسى قۇقىقتىق كومەكتى 87471047669 تەلەفونى ارقىلى الۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدەگى مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە قۇقىقتىق مادەنيەت ساباعى باستالدى.