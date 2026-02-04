الماتىداعى تەكسەرىس كەزىندە ءار ەكىنشى كولىك ەكولوگيالىق نورمانى بۇزعانى انىقتالدى
الماتى. قازاقپارات - 3 - اقپان كۇنى الماتىدا اۆتوكولىكتەردىڭ ەكولوگيالىق تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋ بويىنشا باقىلاۋ شارالارى ءوتتى. تەكسەرىستەردى Eco Almaty ج ش س الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ، مەگاپوليستىڭ ءارتۇرلى اۋدانىندا اسپاپتىق ولشەۋلەر ارقىلى جۇرگىزدى.
قالالىق ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنىڭ وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سايىن مەن دۋلاتي كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ماماندار 30 اۆتوكولىكتى تەكسەردى. 16 كولىكتە رۇقسات ەتىلگەن ەكولوگيالىق كورسەتكىشتىڭ ارتۋى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە ەكى زاڭبۇزۋشىلىق ديزەلدى قوزعالتقىشى بار كولىكتەردەن، تاعى 12 ءسى بەنزينمەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەردەن انىقتالدى.
قوسىمشا تەكسەرۋ ءسۇيىنباي داڭعىلى مەن بەكماحانوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا ۇيىمداستىرىلدى. مۇندا 20 اۆتوكولىك تەكسەرىلدى. ەكولوگيالىق نورماتيۆتەردىڭ ارتۋى ديزەل وتىنىمەن جۇرەتىن 6 كولىكتەن انىقتالدى.
- جالپى 50 اۆتوكولىك تەكسەرىلىپ، زاڭبۇزۋشىلىقتارعا بايلانىستى 22 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 334-بابى 1-بولىگىنە سايكەس، شىعارىندىلارىنداعى لاستاۋشى زاتتاردىڭ مولشەرى نەمەسە شۋ دەڭگەيى بەلگىلەنگەن نورمادان اساتىن اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋ جەكە تۇلعالارعا 10 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش، ال زاڭدى تۇلعالارعا 100 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋعا اكەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، اۆتوكولىكتەردى باقىلاۋ 2025 -جىلى 30 - جەلتوقساندا بەكىتىلگەن الماتى قالاسىنىڭ اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋ قاعيدالارى اياسىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر. قۇجات اۆتوكولىك قۇرالدارىن قوسقاندا، شىعارىندىلار كوزدەرىنە ەكولوگيالىق باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە جانە اسىرەسە قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايدا اۋانىڭ لاستانۋىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا ەكولوگيالىق شەكتەۋلەرى بار ايماق بەلگىلەنگەنىن حابارلاعانبىز.