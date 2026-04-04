الماتىداعى جول اپاتى: پرەزيدەنت تاپسىرماسىنان كەيىن ءى ءى م تەرگەۋدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026 -جىلعى 30-ناۋرىزدا قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس الماتى قالاسىندا بولعان رەزونانستىق جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا تەرگەۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلگەنىن مالىمدەدى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، اتالعان جول-كولىك وقيعاسى فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. ZEEKR اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى سوت شەشىمىمەن قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ بارىسىندا ونىڭ اپات كەزىندە الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە بولعانى انىقتالدى.
سونىمەن قاتار بۇرىنعى پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ ارەكەتسىزدىگى جانە مەملەكەتتىك نومىرلىك بەلگىلەردىڭ زاڭسىز بەرىلۋى فاكتىلەرى بويىنشا دا قىلمىستىق ىستەر تىركەلدى. اتالعان ىستەردى ءى ءى م- ءنىڭ وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى تەرگەپ جاتىر. قوعامدا تارالعان بارلىق مالىمەت جان-جاقتى تەكسەرىلۋدە.
جاعدايعا وبەكتيۆتى باعا بەرۋ ماقساتىندا الماتى قالاسىنا ءى ءى م كوميسسياسى جىبەرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى، اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتى جانە جەكە قۇراممەن جۇمىس جونىندەگى دەپارتامەنت وكىلدەرى كىرگەن.
قىزمەت بارىسىندا جىبەرىلگەن كەمشىلىكتەر ءۇشىن الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى، سونداي-اق اكىمشىلىك پوليتسيا جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارمالارىنىڭ باسشىلارى قىزمەتتەرىنەن بوساتىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قىزمەتتىك ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جانە زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قوسىمشا شارالار قابىلدانۋدا. الماتى قالاسىنا وزگە وڭىرلەردەن پوليتسيا جاساقتارى جىبەرىلىپ، كەڭ اۋقىمدى تەكسەرۋ جانە رەيدتىك ءىس-شارالار جۇرگىزىلۋدە.
العاشقى كۇندەردىڭ وزىندە 4,8 مىڭنان استام جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزۋ دەرەگى انىقتالعان. ولاردىڭ قاتارىندا ماس كۇيىندە كولىك باسقارۋ، قارسى جولاققا شىعۋ، جالعان ءنومىر قولدانۋ جانە جۇرگىزۋ قۇقىعىنسىز كولىك باسقارۋ فاكتىلەرى بار. 2 مىڭنان استام اۆتوكولىك ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلعان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، مۇنداي كۇشەيتىلگەن ءىس- شارالار رەسپۋبليكا كولەمىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- تەرگەۋ بارىسى مەنىڭ جەكە باقىلاۋىمدا. بارلىق كىنالىلەر زاڭ تالاپتارىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. ەشكىم دە مارتەبەسىنە، لاۋازىمىنا جانە بايلانىستارىنا قاراماستان جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارا المايدى، - دەپ جازدى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ.