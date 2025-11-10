الماتىداعى ءورت: بالالاردى ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى الماتىداعى ورتتەن زارداپ شەككەن بالالار ءۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اتالعان بالالار ءۇيى - جەكە قايىرىمدىلىق ۇيىمى. قازىرگى ۋاقىتتا وندا 35 بالا تاربيەلەنىپ جاتىر. بۇگىندە بارلىق تاربيەلەنۋشىنىڭ جاعدايى جاقسى، بالالار قاۋىپسىز جەردە ورنالاسقان.
- جاعدايدى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا قالا اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جانە ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ حاتشىسى، قوعامدىق كەڭەس پەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق قورعانشىلىق ورگاندارى، وتباسىنى قولداۋ ورتالىعى جانە پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ ماماندارى ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دارىگەرلەر بالالاردى تولىق تەكسەرۋدەن وتكىزىپ، پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتتى. بالالارعا قاشىقتان وقۋ ۇيىمداستىرىلدى.
- قازىر بالالاردى ودان ءارى ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى بالالارعا قاتىستى بارلىق ماسەلە تولىق شەشىلگەنگە دەيىن جاعدايدى ءجىتى باقىلاۋدا ۇستايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قالاسىندا ءورت سوندىرۋشىلەر ناۋرىزباي اۋدانى التىن وردا كوشەسى بويىندا ورنالاسقان بالالار ءۇيى ورتەنگەنىن جازعان ەدىك. سونداي-اق 35 تاربيەلەنۋشى مەن قىزمەتكەرلەر ۋاقىتشا ساۋىقتىرۋ ساناتوريىنە ورنالاستىرىلعان ەدى.