    12:09, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    الماتىداعى ءورت: بالالاردى ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى الماتىداعى ورتتەن زارداپ شەككەن بالالار ءۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    Алматыдағы балалар үйінде болған өрттен кейін тәрбиеленушілер қайда орналастырылды
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    اتالعان بالالار ءۇيى - جەكە قايىرىمدىلىق ۇيىمى. قازىرگى ۋاقىتتا وندا 35 بالا تاربيەلەنىپ جاتىر. بۇگىندە بارلىق تاربيەلەنۋشىنىڭ جاعدايى جاقسى، بالالار قاۋىپسىز جەردە ورنالاسقان.

    - جاعدايدى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا قالا اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى، كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جانە ولاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ حاتشىسى، قوعامدىق كەڭەس پەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق قورعانشىلىق ورگاندارى، وتباسىنى قولداۋ ورتالىعى جانە پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ ماماندارى ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    دارىگەرلەر بالالاردى تولىق تەكسەرۋدەن وتكىزىپ، پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتتى. بالالارعا قاشىقتان وقۋ ۇيىمداستىرىلدى.

    - قازىر بالالاردى ودان ءارى ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى بالالارعا قاتىستى بارلىق ماسەلە تولىق شەشىلگەنگە دەيىن جاعدايدى ءجىتى باقىلاۋدا ۇستايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قالاسىندا ءورت سوندىرۋشىلەر ناۋرىزباي اۋدانى التىن وردا كوشەسى بويىندا ورنالاسقان بالالار ءۇيى ورتەنگەنىن جازعان ەدىك. سونداي-اق 35 تاربيەلەنۋشى مەن قىزمەتكەرلەر ۋاقىتشا ساۋىقتىرۋ ساناتوريىنە ورنالاستىرىلعان ەدى.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
