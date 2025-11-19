الماتىدا تانىمال ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا Tesla Education ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
الەۋمەتتىك جەلىدە ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنا اقى تولەپ، بالالارىن بەرگەن اتا-انالار شاعىم بىلدىرگەن. وندا ورتالىق جۇمىسى ءبىر ساتتە توقتاپ قالعانى ايتىلادى.
شاعىم جازعان جەلى قولدانۋشىلارى اراسىندا ورتالىقتا جۇمىس ىستەگەن تالىمگەرلەر دە بار. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ۇستازدار بىرنەشە ايدان بەرى ايلىق الماعان.
الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى ازاماتتاردىڭ ارىزى نەگىزىندە بوستاندىق اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابىنىڭ 3-بولىگى («ءىرى مولشەردە الاياقتىق») بويىنشا ءىستى تەرگەپ جاتقانىن حابارلادى.
- تەرگەۋ بارىسىندا وقيعا ءمان-جايلارىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان كەشەندى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءىستىڭ تەرگەلۋ بارىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
Tesla Education ورتالىعى دا اتالعان جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- ءبىز ەشقايدا جاسىرىنعان جوقپىز، بايلانىستامىز جانە ماسەلەنى شەشىپ جاتىرمىز. كومپانيا ەشقاشان الاياقتىق ارەكەتتەرگە بارعان ەمەس جانە قانداي دا ءبىر جەكە پايدا كوزدەگەن جوق. كومپانيا اتا-انالار الدىنداعى بارلىق مىندەتتەمەلەرىن تولىق كولەمدە ورىندايدى. قازىرگى ۋاقىتتا تولەمدەردى قايتارۋدىڭ ەگجەي-تەگجەيلى ءارى اشىق كەستەسى ازىرلەنىپ جاتىر، - دەلىنگەن كومپانيا مالىمدەمەسىندە.
ەسكە سالايىق، الماتىدا «اسا ءىرى مولشەردە بىرنەشە رەت جاسالعان الاياقتىق» ايىبى بويىنشا «ەلگە كومەك» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ باسشىسى ءىلياس ساريەۆ پەن «MM Travel» تۋريستىك كومپانياسىنىڭ باسشىسى اقتوتى دۇيسەيەۆاعا قاتىستى سوت ءوتىپ جاتىر.