الماتىدا تاعى ەكى كىتاپحانا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى
الماتى. KAZINFORM - اقپان ايىنان باستاپ تاعى ەكى قالالىق كىتاپحانا - اۋەزوۆ اۋدانىنداعى قازاقستان جازۋشىلارى كىتاپحاناسى جانە بوستاندىق اۋدانىنداعى الماتى كىتاپحانالارىنىڭ فيليالى 24/7 رەجيمىندە قىزمەت كورسەتەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇعان دەيىن قالادا ءۇش كىتاپحانا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەۋ تارتىبىنە كوشكەن ەدى. ولار جامبىل اتىنداعى قالالىق جاسوسپىرىمدەر كىتاپحاناسى، Alatau Creative Hub ورتالىعى جانە مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى كىتاپحانا. وسىلايشا، الماتىداعى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن كىتاپحانالار سانى بەسەۋ بولدى.
الماتىنىڭ 11- شاعىناۋدانىندا، التىنسارين داڭعىلى بويىنداعى №37 ۇيدە ورنالاسقان قازاقستان جازۋشىلارى كىتاپحاناسى 1962 -جىلى اشىلعان جانە اۋەزوۆ اۋدانىنداعى جەتەكشى زياتكەرلىك ورتالىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى. 2020 -جىلى جۇرگىزىلگەن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنان كەيىن كىتاپحانا كەڭىستىگى زاماناۋي ءارى كەلۋشىلەرگە قولايلى فورماتتا قايتا جابدىقتالدى. كىتاپحانانىڭ جالپى اۋماعى - 410 شارشى مەتر، كىتاپ قورى 40 مىڭنان اسادى، ال جىل سايىنعى كەلۋشىلەر سانى - 145 مىڭ ادام. مۇندا ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار ازاماتتارعا ارنالعان ارنايى جۇمىس ورىندارى قاراستىرىلعان، ەلەكتروندى وقۋ زالى جۇمىس ىستەيدى، RFID راديوجيىلىكتى سايكەستەندىرۋ جۇيەسى ەنگىزىلگەن جانە Almaty-library كىتاپحانالىق- اقپاراتتىق جۇيەسى قولجەتىمدى.
الماتى كىتاپحانالارىنىڭ روزىباكيەۆ كوشەسى، 247 ءۇي، 7-بلوك مەكەنجايىندا ورنالاسقان فيليالى 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا اشىلدى. كىتاپحانا عيماراتىنىڭ جالپى اۋماعى - 503 شارشى مەتر، قورىندا شامامەن 20 مىڭ كىتاپ بار. مۇندا جوعارى جىلدامدىقتاعى ينتەرنەت پەن Wi-Fi جەلىسىنە قوسىلعان كومپيۋتەرلەر ورناتىلعان، Almaty-library جۇيەسىنە قوسىلعان، سونداي- اق RFID قاقپالارى مەن وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ تەرمينالى بار.
- كىتاپحانالاردىڭ تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەۋ رەجيمىنە كوشۋى قالانىڭ تاعى ەكى اۋدان تۇرعىندارىنا كىتاپحانا قىزمەتىن وزدەرىنە ىڭعايلى ۋاقىتتا، سونىڭ ىشىندە كەشكى جانە تۇنگى مەزگىلدە پايدالانۋعا جول اشتى. بۇل ءوز كەزەگىندە ءبىلىم الۋ، ءوزىن- ءوزى دامىتۋ جانە مادەني دەمالىس ءۇشىن قوسىمشا جاعداي جاسايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە الماتىدا 30 قالالىق كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مۋزەيى اقپان ايىنان باستاپ جاڭا جۇمىس كەستەسىنە كوشكەنىن جازعانبىز.