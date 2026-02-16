الماتىدا سۋ تاسقىنى بولادى دەپ الاڭداۋعا نەگىز جوق - ماماندار
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالالىق قىزمەتتەر كوكتەمگى سۋ تاسقىنىنا دايىندىقتى پىسىقتاپ جاتىر.
الماتى ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ارشات باقتىگەرەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، سۋ تاسقىنى بولادى دەپ الاڭداۋعا نەگىز جوق، تۇرعىن ءۇي سەكتورى مەن ينفراقۇرىلىم نىساندارىن كوكتەمدە سۋ باساتىن قاۋىپ تە ەداۋىر ازايعان.
الماتى اۋماعىندا 153 سۋ نىسانى - ونىڭ ىشىندە جالپى ۇزىندىعى 586,2 شاقىرىم بولاتىن 109 سۋ ارناسى مەن 44 سۋ ايدىنى بار. قالادا 29 تىرەۋ گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىسى جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ جەتەۋى جوندەۋدى قاجەت ەتەدى، سونىڭ ىشىندەگى التاۋى كوممۋنالدىق مەنشىكتە ەكەن.
- قالاداعى ەرىگەن سۋ مەن جاڭبىر سۋىنىڭ اعىسىن قامتاماسىز ەتەتىن ۇزىندىعى 1525 شاقىرىم بولاتىن ارىق جەلىسى بار. سۋ بوگەلەس ءۇشىن ارىق پەن وتكەلدەردى كۇن سايىن تازارتىپ وتىرادى. سۋ جايىلىپ جاتسا، 52 بريگادا جەدەل جۇمىس ىستەۋگە تاعى دايىن وتىر، - دەدى ارشات باقتىگەرەيەۆ.
قازىر قالانىڭ ورتالىق، شىعىس جانە باتىس بولىگىندە ارىق جەلىسى مەن نوسەر كارىزىن سالىپ، ونى قايتا جاڭعىرتۋ جوباسى قولعا الىنىپ جاتىر.
وسى جولى قالانىڭ ورتالىق بولىگىندە جۇمىستار تولىق اياقتالىپ، 158 ۋچاسكەدە 76,6 شاقىرىم ارىق جەلىسى قايتا جاڭعىرتىلدى.
شىعىس جاقتاعى ۇزىندىعى 26,2 شاقىرىم بولاتىن 58 جەردەگى جۇمىس تا اياقتالدى، بيىل قوسىمشا 30 جەردەگى 7,6 شاقىرىمدا وسىنداي جۇمىس ىستەلەدى.
باتىس بولىگىندە قازىرگى ۋاقىتتا 9,3 شاقىرىم جۇمىس اتقارىلدى، 2026-جىلعا جوسپار - 41,7 شاقىرىم.
2026-جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىندە توتەنشە جاعدايدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن 1867 ادامنان، 775 بىرلىك تەحنيكادان، 119 موتوپومپا مەن 6 ءجۇزۋ قۇرالىنان تۇراتىن كۇشتەر مەن قۇرالدار دايىندالدى. 23500 دەن استام قاپ پەن 17843 توننا ينەرتتى ماتەريال قورى جاساقتالدى، سونداي-اق قالقالار مەن ۋاقىتشا ورنالاستىراتىن ورىندار جاعى دا قازىردەن ازىرلەنىپ قويىلعان.
سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە ارناۋلى قىزمەتتەر ساقاداي ساي وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا 10 نان استام ەلدى مەكەنگە سۋ تاسقىنى قاۋپى ءتونىپ تۇرعانىن جازعانبىز.