ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:08, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتىدا قايتالاما نارىقتاعى پاتەرلەر كەنەتتەن ارزاندادى

    استانا. KAZINFORM - اقپان ايىمەن سالىستىرعاندا، الماتىنىڭ قايتالاما نارىعىنداعى شارشى مەتردىڭ قۇنى %2,6 عا تومەندەدى، دەپ حابارلايدى DATA HUB ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.

    Өзбекстанда 24 шаршы метрлік пәтерде 35 адам тіркеуде тұрған
    Фото: gov.kz

    سوڭعى رەت بۇل سەگمەنت ايلىق تومەندەۋدى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن، 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا كورسەتتى.

    باعانىڭ تومەندەۋ اۋقىمى دا نازار اۋدارتادى - اعىمداعى قارقىندار 2,5 -جىلداعى ەڭ ەلەۋلى سانالادى.

    سونىمەن قاتار، مەگاپوليستىڭ باستاپقى نارىعىندا قاڭتارداعى كوتەرىلۋدەن كەيىن سالىستىرمالى تۇردە تىنىشتىق ورنادى - اقپانمەن سالىستىرعاندا باعالار ازداپ قانا، %0,4 عا كوتەرىلدى (ءبىر اي بۇرىن ديناميكا مۇلدەم بولماعان).

    الماتىدا جالعا الۋ ەكىنشى اي قاتارىنان ارزانداپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ناۋرىز ايىندا ونىڭ قۇنى ا/ا %0,8 تومەندەدى، ال اقپان ايى ا/ا %1,3 تومەندەۋمەن اياقتالدى. باعالار ەلەۋلى سەگىز ايلىق وسىمنەن كەيىن تومەندەۋدە (ورتاشا قارقىن — ا/ا %1,9+) .

    ال استانانىڭ جاعدايى قالاي؟

    ەلوردادا دا قايتالاما نارىقتىڭ باعالار تومەندەۋدە، ا/ا -%0,9. بۇل جەردە مۇنداي قۇبىلىس ءجيى بولادى: بۇعان دەيىن شارشى مەتر 2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا ارزاندادى. سونىمەن قاتار جالداۋ اقىسى ازايۋدا — ا/ا -%1,1. ال باستاپقى نارىق، كەرىسىنشە، قىمباتتاۋدا — ا/ا %2,2- عا.

    بۇدان بۇرىن بالقاشتا توزىعى جەتكەن تۇرعىن ءۇي قورىنىڭ جاڭارۋى نەگە كەيىنگە شەگەرىلىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار