الماتىدا قايتالاما نارىقتاعى پاتەرلەر كەنەتتەن ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - اقپان ايىمەن سالىستىرعاندا، الماتىنىڭ قايتالاما نارىعىنداعى شارشى مەتردىڭ قۇنى %2,6 عا تومەندەدى، دەپ حابارلايدى DATA HUB ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.
سوڭعى رەت بۇل سەگمەنت ايلىق تومەندەۋدى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن، 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا كورسەتتى.
باعانىڭ تومەندەۋ اۋقىمى دا نازار اۋدارتادى - اعىمداعى قارقىندار 2,5 -جىلداعى ەڭ ەلەۋلى سانالادى.
سونىمەن قاتار، مەگاپوليستىڭ باستاپقى نارىعىندا قاڭتارداعى كوتەرىلۋدەن كەيىن سالىستىرمالى تۇردە تىنىشتىق ورنادى - اقپانمەن سالىستىرعاندا باعالار ازداپ قانا، %0,4 عا كوتەرىلدى (ءبىر اي بۇرىن ديناميكا مۇلدەم بولماعان).
الماتىدا جالعا الۋ ەكىنشى اي قاتارىنان ارزانداپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ناۋرىز ايىندا ونىڭ قۇنى ا/ا %0,8 تومەندەدى، ال اقپان ايى ا/ا %1,3 تومەندەۋمەن اياقتالدى. باعالار ەلەۋلى سەگىز ايلىق وسىمنەن كەيىن تومەندەۋدە (ورتاشا قارقىن — ا/ا %1,9+) .
ال استانانىڭ جاعدايى قالاي؟
ەلوردادا دا قايتالاما نارىقتىڭ باعالار تومەندەۋدە، ا/ا -%0,9. بۇل جەردە مۇنداي قۇبىلىس ءجيى بولادى: بۇعان دەيىن شارشى مەتر 2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا ارزاندادى. سونىمەن قاتار جالداۋ اقىسى ازايۋدا — ا/ا -%1,1. ال باستاپقى نارىق، كەرىسىنشە، قىمباتتاۋدا — ا/ا %2,2- عا.
