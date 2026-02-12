الماتىدا ەكى جاسار بالا 31 ماگنيت جۇتىپ قويعان
الماتى. KAZINFORM - بالالارعا شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ورتالىعىندا 31 ماگنيت جۇتىپ قويعان سابيگە شۇعىل وتا جاسالدى.
قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قابىلداۋ بولىمىنە 1 جاس 9 ايلىق بالا وتە اۋىر جاعدايدا جەتكىزىلگەن. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە دارىگەرلەر «ىشەكتەگى بوگدە زاتتار - 31 ماگنيت، جىڭىشكە ىشەكتىڭ كوپتىك تەسىلۋى، جايىلعان ناجىستىك پەريتونيت» دياگنوزىن قويدى.
- بالانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدىڭ جالعىز جولى - شۇعىل حيرۋرگيالىق وتا جاساۋ بولدى. دارىگەرلەر ورتاڭعى لاپاروتوميا جاساپ، قۇرساق قۋىسى اعزالارىنا تولىق تەكسەرۋ جۇرگىزدى. وتا بارىسىندا ماگنيتتەر ىشەكتەن الىنىپ، جىڭىشكە ىشەكتەگى كوپتەگەن تەسىك تىگىلدى، قۇرساق قۋىسى تازارتىلىپ، درەناج ورناتىلدى. سونىمەن قاتار ىشەككە ترانسانالدىق ينتۋباتسيا جاسالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ورتالىق حيرۋرگى اسقار ريزۆانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ماگنيتتەردىڭ باستى قاۋپى - ولاردىڭ اعزاعا بولەك-بولەك تۇسكەنىمەن، ىشەكتە ءبىر-بىرىنە تارتىلىپ، ىشەك قابىرعاسىن قىسىپ قالۋىندا.
- ماگنيتتەردىڭ اراسىندا ىشەك قابىرعاسى قىسىلادى، قان اينالىمى بۇزىلادى، تىندەر جانسىزدانادى، تەسىك پايدا بولادى. سونىڭ سالدارىنان ساناۋلى ساعاتتاردىڭ ىشىندە پەريتونيت دامۋى مۇمكىن. اتا-انالار كوبىنە بالانىڭ جاعدايى قانشالىقتى جىلدام ناشارلايتىنىن اڭعارماي قالادى، - دەدى حيرۋرگ.
دارىگەرلەردىڭ ەسكەرتۋىنشە، ءتىپتى ءبىر ماگنيت جۇتىلعان جاعدايدا دا دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋى قاجەت. ال بىرنەشە ماگنيت بالانىڭ ومىرىنە ايتارلىقتاي قاۋىپ توندىرەدى.
ماماندار اتا-انالاردى بالالاردىڭ ماگنيتتى ويىنشىقتارعا، ماگنيت شاريكتەرگە جانە قۇرامىندا ۇساق ماگنيتتەرى بار زاتتارعا قول جەتكىزۋىن شەكتەۋگە، تۇرمىستا قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا برونحىنان بوگدە زات انىقتالعان ەكى جاسار بالاعا وتا جاسالعانىن جازعانبىز.