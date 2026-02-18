الماتىدا كوشى-قون زاڭىن بۇزعان 35 شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى كوشى-قون زاڭىنا بايلانىستى نىسانالى تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
ءىس-شارا بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا بولۋ قاعيدالارىن بۇزۋ دەرەكتەرى، سونداي-اق قابىلداۋشى تۇلعالار مەن جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان زاڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ جاعدايلارى انىقتالعان.
قالالىق پوليتسيا مالىمەتىنشە، 134 ادام اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. 35 شەتەل ازاماتى ەل اۋماعىنان شىعارىلسا، تاعى 15 ادام قابىلداۋ- تاراتۋ ورنىنا ورنالاستىرىلدى.
- كوشى-قون سالاسىندا ءتارتىپ ورناتۋ - بۇل ەڭ الدىمەن قاۋىپسىزدىك پەن زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى. ءبىز شەتەل ازاماتتارى تاراپىنان دا، ولاردىڭ ەل اۋماعىندا زاڭدى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى تۇلعالار تاراپىنان دا زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى جۇيەلى تۇردە انىقتايمىز. ءاربىر دەرەككە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، شارالار قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا قابىلدانادى، - دەدى الماتى قالاسى پ د كوشى- قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى ەركىن امانتايەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدان دەپورتاتسيالاناتىن شەتەلدىكتەر سانى جىل سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن جازعانبىز.