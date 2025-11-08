الماتىدا جول قوزعالىسىن رەتتەپ تۇرعان پوليتسيا قىزمەتكەرىن كولىك قاعىپ كەتتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا كوشە قيىلىسىندا جول قوزعالىسىن رەتتەپ تۇرعان پوليتسيا قىزمەتكەرىن جەڭىل كولىك قاعىپ كەتتى.
وقيعا كەزىندە پوليتسەي قىزمەتتىك مىندەتىن اتقارىپ تۇرعان.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وقيعا جەلتوقسان داڭعىلى مەن ساتپايەۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا بولعان. Toyota ماركالى كولىك وڭتۇستىك باعىتتا قوزعالىپ كەلە جاتىپ، سولعا بۇرىلعان ساتتە پوليتسەيدى بايقاماي قاعىپ وتكەن. سوققى سالدارىنان اعا لەيتەنانت جاراقات الىپ، وزدىگىنەن تۇرا الماعان.
جەدەل جاردەم قىزمەتى وقيعا ورنىنا دەر كەزىندە جەتىپ، العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن.
كەيىن جاراقات العان پوليتسيا قىزمەتكەرى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. دارىگەرلەر وعان جۇمساق تىندەردىڭ جاراقاتى جانە بەل ومىرتقاسىنىڭ سوزىلۋى دياگنوزىن قويدى. تەكسەرۋدەن كەيىن ول ۇيىنە جىبەرىلدى.
كولىك جۇرگىزۋشىسى بىردەن توقتاپ، جەدەل جاردەم شاقىرعان. ول تۇسىنىكتەمە بەرگەننەن كەيىن بوساتىلدى.
قازىر بۇل وقيعا بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرىن كولىگىمەن سۇيرەپ كەتكەن جۇرگىزۋشى 7 جىلعا سوتتالدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان