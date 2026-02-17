ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:44, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتىدا جەر سىلكىندى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىك زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س سەيسميكالىق ستانسيالار جەلىسىمەن 2026-جىلعى 17-اقپاندا استانا ۋاقىتىمەن 15 ساعات 11 مينۋتتا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.

    зилзила
    Фото: Anadolu

    جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى قازاقستان اۋماعىندا الماتى قالاسىنان شىعىسقا قاراي 74 كيلومەتر جەردە ورنالاسقان.

    الىنعان دەرەكتەر وڭدەلىپ جاتىر.

    زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى مالىمەت تۇسكەن جوق.

    ەسەپتىك قارقىندىلىعى:

    الماتى قالاسى 2-3 بال، 75 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى، ەڭبەكشىقازاق اۋدانى، تۇرگەن اۋىلى - 4 بال، 35 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى، ەڭبەكشىقازاق اۋدانى، ەسىك قالاسى - 4 بال، 39 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى، تالعار اۋدانى، تالعار قالاسى - 3 بال، 52 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى، الاتاۋ (جەتىگەن) قالاسى - 2 بال، 84 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانى، قاسكەلەڭ قالاسى - 2 بال، 99 كيلومەتر

    الماتى وبلىسى قونايەۆ قالاسى - 2 بال، 103 كيلومەتر

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
