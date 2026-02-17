الماتىدا جەر سىلكىندى
استانا. KAZINFORM – ق ر ت ج م «سەيسمولوگيالىك زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س سەيسميكالىق ستانسيالار جەلىسىمەن 2026-جىلعى 17-اقپاندا استانا ۋاقىتىمەن 15 ساعات 11 مينۋتتا جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى قازاقستان اۋماعىندا الماتى قالاسىنان شىعىسقا قاراي 74 كيلومەتر جەردە ورنالاسقان.
الىنعان دەرەكتەر وڭدەلىپ جاتىر.
زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى مالىمەت تۇسكەن جوق.
ەسەپتىك قارقىندىلىعى:
الماتى قالاسى 2-3 بال، 75 كيلومەتر
الماتى وبلىسى، ەڭبەكشىقازاق اۋدانى، تۇرگەن اۋىلى - 4 بال، 35 كيلومەتر
الماتى وبلىسى، ەڭبەكشىقازاق اۋدانى، ەسىك قالاسى - 4 بال، 39 كيلومەتر
الماتى وبلىسى، تالعار اۋدانى، تالعار قالاسى - 3 بال، 52 كيلومەتر
الماتى وبلىسى، الاتاۋ (جەتىگەن) قالاسى - 2 بال، 84 كيلومەتر
الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانى، قاسكەلەڭ قالاسى - 2 بال، 99 كيلومەتر
الماتى وبلىسى قونايەۆ قالاسى - 2 بال، 103 كيلومەتر