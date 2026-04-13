ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:56, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتىدا شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىنىڭ ارقان جولدارى مامىر ايىنا دەيىن جابىلدى

    الماتى. KAZINFORM - شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىندا جازعى ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا ارقان جولدارىندا جوسپارلى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار باستالدى.

    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    كۋرورت مالىمەتىنشە، كەلەسى كۇندەرى پروفيلاكتيكا جۇرگىزىلەدى:

    * ك-2 ارقان جولى. 9-ءساۋىر - 30 ءساۋىر؛

    * م-1، ك-1 ارقان جولدارى. 13-ءساۋىر - 30-ءساۋىر؛

    * ك ك د-4 ارقان جولى. 16-ءساۋىر - 30-ءساۋىر.

    - 13-ساۋىردەن باستاپ كۋرورتقا تەك ەكو-اۆتوبۋستار نەمەسە تاكسيمەن عانا بارۋعا بولادى. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز، - دەپ حابارلادى كۋرورت باسپا ءسوز قىزمەتى.

    سونداي-اق 10-ساۋىردەن 30-ماۋسىمعا دەيىن شىمبۇلاققا باراتىن جول ساعات 9:00-دەن 13:00-گە دەيىن جانە ساعات 14:00-دەن 18:00-گە دەيىن جابىق. تاۋ ەتەگىندە جارتاس جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، شىمبۇلاقتا قىسقى ماۋسىم بىلتىر جەلتوقسان ايىندا اشىلعان بولاتىن.

     

    تەگ:
    ايماق الماتى جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار