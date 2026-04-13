الماتىدا شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىنىڭ ارقان جولدارى مامىر ايىنا دەيىن جابىلدى
الماتى. KAZINFORM - شىمبۇلاق تاۋ-كۋرورتىندا جازعى ماۋسىمعا دايىندىق اياسىندا ارقان جولدارىندا جوسپارلى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار باستالدى.
كۋرورت مالىمەتىنشە، كەلەسى كۇندەرى پروفيلاكتيكا جۇرگىزىلەدى:
* ك-2 ارقان جولى. 9-ءساۋىر - 30 ءساۋىر؛
* م-1، ك-1 ارقان جولدارى. 13-ءساۋىر - 30-ءساۋىر؛
* ك ك د-4 ارقان جولى. 16-ءساۋىر - 30-ءساۋىر.
- 13-ساۋىردەن باستاپ كۋرورتقا تەك ەكو-اۆتوبۋستار نەمەسە تاكسيمەن عانا بارۋعا بولادى. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز، - دەپ حابارلادى كۋرورت باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق 10-ساۋىردەن 30-ماۋسىمعا دەيىن شىمبۇلاققا باراتىن جول ساعات 9:00-دەن 13:00-گە دەيىن جانە ساعات 14:00-دەن 18:00-گە دەيىن جابىق. تاۋ ەتەگىندە جارتاس جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، شىمبۇلاقتا قىسقى ماۋسىم بىلتىر جەلتوقسان ايىندا اشىلعان بولاتىن.