الماتىدا ادام ۇرلاماق بولعان كۇدىكتىلەر ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ادام ۇرلاۋعا وقتالعان كۇدىكتىلەردى ۇستادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بەيتانىس ادامدار ءبىر ازاماتقا كۇش قولدانىپ، ونى كولىككە وتىرعىزىپ، بەلگىسىز باعىتقا الىپ كەتكەن. وقيعا بويىنشا اقپارات دەرەۋ تىركەلىپ، جەدەل باسقارۋ ورتالىعى «ۇستاۋ» جوسپارىن ەنگىزدى.
پوليتسيا ەكيپاجدارى كولىكتى دەرەۋ انىقتاپ، توقتاتقان. كولىك سالونىندا جابىرلەنۋشى جانە وقيعاعا قاتىسى بار بىرنەشە ەر ادام بولعان.
الدىن الا مالىمەتتەرگە قاراعاندا، كۇدىكتىلەر ءوزىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ويدان شىعارىلعان سەبەپتەرمەن ازاماتقا پسيحولوگيالىق قىسىم كورسەتكەن. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. كۇدىكتى تۇلعالار ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قاجەتتى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بۇل - اسا اۋىر قىلمىس. كۋاگەردىڭ قىراعىلىعى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا زاڭسىز ارەكەتتەردىڭ جولى كەسىلدى. ازاماتتاردى ارانداتۋشىلىققا بەرىلمەۋگە جانە كۇمان تۋىنداعان جاعدايدا «102» نومىرىنە دەرەۋ حابارلاسۋعا شاقىرامىز، - دەدى المالى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ماقسات پشان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پاۆلوداردا ادام ۇرلاۋمەن جانە بوپسالاۋمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالعانىن حابارلاعانبىز.