الماتىدا 5 مىڭداي كولىك ايىپتۇراقتارعا قويىلدى
استانا. قازاقپارات - الماتى قالاسىندا جۇرگىزىلگەن «قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول جوق» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا سەگىز كۇن ىشىندە 15 مىڭعا جۋىق جول قوزعالىسى ەرەجەسىن بۇزۋ دەرەگى تىركەلدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ونىڭ باسىم بولىگى ورەسكەل ءارى جول قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاتەر توندىرەتىن.
وسى ۋاقىت ارالىعىندا 4,7 مىڭنان استام كولىك ارنايى ايىپتۇراقتارعا قويىلعان.
الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى عالىم سارعۇلوۆتىڭ ايتۋىنشا، باقىلاۋ كۇشەيتىلگەنىنە قاراماستان، جولداعى جاعداي ءالى دە كۇردەلى. بۇعان نەگىزگى سەبەپ - ادام فاكتورى.
قالا كوشەلەرىندە ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتارمەن قاتار اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ جاعدايلارى جيى تىركەلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا قاۋىپتى تۇردە جولاق اۋىستىرۋ، كۇرت مانيەۆر جاساۋ، جول ەرەجەلەرىن ادەيى ەلەمەۋ سەكىلدى ارەكەتتەر بار. مۇنىڭ ءبارى جول قوزعالىسىنىڭ وزگە قاتىسۋشىلارىنا ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق ماس كۇيىندە كولىك تىزگىندەيتىن جۇرگىزۋشىلەر مەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز رولگە وتىراتىندار، جالعان ءنومىر تاعاتىندار دا ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋعىزىپ وتىر. پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسىنداي زاڭ بۇزۋشىلىقتار جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ەڭ قاۋىپتى تۇرلەرىنە الىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، 21-ناۋرىز كۇنى الماتىدا رەزونانس تۋدىرعان جول اپاتى تىركەلگەن ەدى. ءال-فارابي داڭعىلى مەن مەڭدىقۇلوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا Mercedes پەن Zeekr كولىكتەرى سوقتىعىسقان. سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپتى: 29 جاستاعى جۇرگىزۋشى مەن ونىڭ ەكى جولاۋشىسى - 20 جانە 22 جاستاعى قىزدار وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. ال Zeekr كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ءتۇرلى جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. اپات كەزىندە ونىڭ ماس كۇيدە بولعانى انىقتالدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جۇرگىزۋشىلەردى جول ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرىپ، جاۋاپسىز ارەكەتتەردىڭ اۋىر سالدارعا اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى.