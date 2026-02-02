الماتىدا 3500 مەتر بيىكتە جاراقات العان قىتايلىق ايەل قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدان كەلگەن تۋريست الماتى ماڭىنداعى بوگدانوۆيچ مۇزدىعىنان ەۆاكۋاتسيالاندى.
112 پۋلتىنە الماتىنىڭ تاۋلى ايماعىندا شەتەلدىك تۋريست ايەلدىڭ جاراقات العانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. وقيعا مەدەۋ اۋدانىنا قاراستى بوگدانوۆيچ مۇزدىعى اۋدانىندا، تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 3500 مەتر بيىكتە بولعان.
الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، 1998-جىلى تۋعان ايەل باسىنان جاراقات الىپ، قان كەتكەن. ول وزدىگىنەن تومەن تۇسە الماعان.
زارداپ شەككەن ازاماتشا ق ح ر ازاماتتارىنان قۇرالعان ءۇش تۋريستتەن تۇراتىن توپتا بولعان. قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن الماتىنىڭ امبەباپ قۇتقارۋ بولىمشەسىنىڭ، قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ جانە ق ر ت ج م اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەدەل تۇردە جۇمىلدىرىلدى.
ناقتى ورنى انىقتالعاننان كەيىن قۇتقارۋشىلار تۋريستەرگە جەتىپ، زارداپ شەككەن ايەلگە العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى جانە ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. زاماناۋي جەدەل-قۇتقارۋ تەحنيكاسى مەن رەانيموبيلدىڭ كومەگىمەن شەتەلدىك ازاماتتار مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى.