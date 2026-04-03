    13:06, 03 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الماتىدا 2 مىڭنان استام كولىك ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا «STOP بۇزۋشىلىق» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2 كۇندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 4828 دەرەگى انىقتالدى. رەيد بارىسىندا قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەتىن ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا:

    - كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ازاماتتاردىڭ كولىك جۇرگىزۋىنىڭ 44 دەرەگى؛
    - بۇرىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان تۇلعالاردىڭ قايتادان كولىك باسقارۋىنىڭ 8 دەرەگى؛
    - جالعان مەملەكەتتىك ءنومىر پايدالانۋ بويىنشا 8 دەرەك؛
    - قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعۋدىڭ 15 دەرەگى انىقتالدى.

    - جۇرگىزىلگەن شارالار ناتيجەسىندە 2 مىڭنان استام اۆتوكولىك، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك تىركەۋدەگى كولىكتەر دە ارنايى ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى. قالا پوليتسياسى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.

    Бейсен Сұлтан
