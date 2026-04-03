الماتىدا 2 مىڭنان استام كولىك ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا «STOP بۇزۋشىلىق» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2 كۇندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ 4828 دەرەگى انىقتالدى. رەيد بارىسىندا قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەتىن ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا:
- كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق ازاماتتاردىڭ كولىك جۇرگىزۋىنىڭ 44 دەرەگى؛
- بۇرىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان تۇلعالاردىڭ قايتادان كولىك باسقارۋىنىڭ 8 دەرەگى؛
- جالعان مەملەكەتتىك ءنومىر پايدالانۋ بويىنشا 8 دەرەك؛
- قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعۋدىڭ 15 دەرەگى انىقتالدى.
- جۇرگىزىلگەن شارالار ناتيجەسىندە 2 مىڭنان استام اۆتوكولىك، ونىڭ ىشىندە شەتەلدىك تىركەۋدەگى كولىكتەر دە ارنايى ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى. قالا پوليتسياسى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.