الماتىدا 1908-جىلعى كونە عيمارات نەگە بۇزىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى قالادا بۇزىلىپ جاتقان ەسكى عيماراتقا قاتىستى قوعامدا تاراعان پىكىرلەرگە تۇسىنىك بەردى.
كەيىنگى كۇندەرى ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتىداعى «تاريحي عيمارات بۇزىلىپ جاتىر» دەگەن اقپارات تارادى. الايدا قالالىق بيلىك بۇل نىساننىڭ تاريحي ەسكەرتكىش مارتەبەسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
قالالىق مەملەكەتتىك اكتيۆتەر باسقارماسىنىڭ دەرەگىنشە، گوگول كوشەسى، 45 مەكەنجايىندا ورنالاسقان ەكى قاباتتى عيمارات 1908-جىلى سالىنعانىمەن، ول تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلمەگەن. سونداي-اق نىسانعا تاريحي-مادەني مۇرا مارتەبەسى بەرىلمەگەن.
ءار جىلدارى بۇل جەردە ءتۇرلى قالالىق قىزمەتتەر ورنالاسقان. الايدا 2022-جىلدان بەرى عيماراتتىڭ تەحنيكالىق جاعدايى ناشارلاپ، ءىس جۇزىندە پايدالانىلماي كەلگەن.
- 2025-جىلى جۇرگىزىلگەن تەحنيكالىق تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا نىسان اپاتتى دەپ تانىلىپ، ونىڭ قالپىنا كەلتىرۋگە جارامسىز ەكەنى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى عيماراتتى بۇزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەپ حابارلادى قالا اكىمدىگى.
قازىر بۇزۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. بوساتىلعان جەر تەلىمى مەملەكەتتىك جەر قورىنا بەرىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 1938-جىلى سالىنعان پەرزەنتحانا عيماراتى تولىقتاي بۇزىلعان ەدى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، عيماراتقا جۇرگىزىلگەن تەحنيكالىق تەكسەرۋ ناتيجەسىندە تىرەك قۇرىلىمدارى مەن ينجەنەرلىك جەلىلەرىنىڭ 100 پايىز توزعانى انىقتالعان. ءورت قاۋىپسىزدىگى، جەلدەتۋ، گيدرووقشاۋلاۋ جۇيەلەرى قازىرگى زامان تالاپتارىنا ساي كەلمەگەن، سونداي-اق ناۋقاستاردى تاسىمالداۋعا ارنالعان جەدەل ساتى بولماعان.