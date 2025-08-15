الماتى وبلىسىندا تەگىن 10 سوتىق جەرگە قانشا ادام كەزەكتە تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا كەيىنگى ءۇش جىلدا ءوڭىر تۇرعىندارىنا 1002 جەر تەلىمى بەرىلگەن.
بۇل تۋرالى Kazinform ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى وبلىسىنىڭ جەر قاتىناستارى باسقارماسى مالىمدەدى.
- بۇگىنگى كۇنگە دەيىن الماتى وبلىسىندا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمىن الۋعا كەزەكتە 1309052 ازامات تىركەلگەن. كەيىنگى ءۇش جىلدا وبلىس تۇرعىندارىنا 1002 جەر تەلىمى بەرىلدى. جەر تەلىمدەرى جەر كودەكسى مەن «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەزەك تارتىبىمەن بەرىلەدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قازىرگى ۋاقىتتا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ارنالعان جەر تەلىمىن بەرۋ بويىنشا بۇرىن بەرىلگەن وتىنىشتەردى وڭدەۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. كەزەك وتىنىشتەردىڭ قابىلدانعان كۇنىنە قاراي زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جىلجيدى.
وبلىستا بۇگىنگى كۇنى جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جارامدى جاڭا اۋماقتاردى دايىنداۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا: اۆتوجولدار سالۋ، ەلەكتر جەلىلەرىن تارتۋ، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە گازبەن قامتۋ، سونداي-اق قالا ماڭى جانە جاڭا تۇرعىن اۋدانداردى دامىتۋ.
- جاڭا جەر تەلىمدەرىن پايدالانۋعا جارامدى ەتۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىم قۇرۋ قاجەت. اۋىلدىق جانە قالالىق اكىمدىكتەر قالا ماڭى مەن جاڭا تۇرعىن اۋدانداردىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
كەزەكتەگى ورىندى ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك جىلجىمايتىن مۇلىك كاداسترى پورتالىنداعى «جەر تەلىمىن الۋشىلاردىڭ ءتىزىمى» بولىمىنەن كورۋگە بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا تەگىن 10 سوتىق جەر بەرۋ توقتاتىلعانىن جازعانبىز.