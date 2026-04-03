الماتى وبلىسىندا توتەنشە جاعداي: ەرىگەن قار سۋى سالدارىنان تاسجول وپىرىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا ەرىگەن قار سۋى سالدارىنان تاسجول وپىرىلدى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا 3-ساۋىردە ساعات 11:30 شاماسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەگەن - نارىنقول تاسجولىنىڭ 20-شاقىرىمىندا بولعان. قولدانىستاعى سۋ وتكىزۋ قۇبىرى زاقىمدانىپ، جولدى سۋ شايىپ كەتكەن.
«بۇل ۋچاسكە بۇعان دەيىن سۋ تاسقىنى قاۋپى بار اۋماقتار قاتارىنا جاتپاعان. قازىر جولدىڭ وسى بولىگى ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى مەردىگەر ۇيىمنىڭ قاراۋىندا. قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلىپ، كولىك قاتىناسى قيىرشىقتاستى جول ارقىلى ۇيىمداستىرىلدى. جاعداي ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا. شامامەن 20 ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. جاقىن ارادا قيىرشىقتاس توسەلگەن ۋاقىتشا اينالما جول سالۋ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇل ۋچاسكەدە تاۋلىگىنە 500 كولىك جۇرەدى. جول 1960-1970-جىلدارى سالىنعان.