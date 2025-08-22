الماتى وبلىسىندا جىل سوڭىنا دەيىن كوشپەندىلەر قالاشىعىنا جول اشىلادى
قوناەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا تۋريستىك ايماقتارعا جاڭا جولدار سالىنىپ جاتىر.
جىل باسىندا كوشپەندىلەر قالاشىعىنا جول سالۋ ءۇشىن جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جىبەرىلگەنىن جازعانبىز.
بۇگىنگى كۇنى جول قۇرىلىسى قانداي ساتىدا ەكەنىن انىقتاۋ ءۇشىن جاۋاپتى ۆەدومستوۆوعا ساۋال جولدادىق. الماتى وبلىسى جولاۋشى كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، ءقازىر كوشپەندىلەر قالاشىعىنا اپاراتىن اۆتوجولدىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر. جۇمىستار شامامەن %30 ى ورىندالعان.
- قۇرىلىس جۇمىستارىن وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. ۇزىندىعى 6,9 شاقىرىم بولاتىن جول ۋچاسكەسىن پايدالانۋعا بەرۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
ەسكە سالايىق، كوشپەندىلەر قالاشىعى - 2005 -جىلى كورەرمەنگە جول تارتقان «كوشپەندىلەر» فيلمىن ءتۇسىرۋ ءۇشىن ارنايى سالىنعان. قالاشىق ىلە وزەنىنىڭ جاعاسىندا، قاپشاعاي قالاسىنان 30 شاقىرىمداي جەردە ورنالاسقان.
بۇعان دەيىن الماتى وبلىستاعى تۋريستىك ورىنداردىڭ ءبىرى - قايىڭدى كولىنە اپاراتىن جول سالىناتىنان جازعانبىز. جولدىڭ قۇرىلىسى 2,5 ميلليارد تەڭگەگە باعالانىپ وتىر.