الماتى تۇرعىندارىنا زات لاقتىرىپ، قول كوتەرگەن شەتەلدىك جاسوسپىرىمدەر ەلدەن شىعارىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قوعامدىق ورىنداردا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىققا قايشى مىنەز- قۇلىق كورسەتۋ فاكتىلەرىنىڭ جولىن كەستى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان ۆيدەولار سەبەپ بولعان. وندا ءبىر توپ جاس ءوسپىرىمنىڭ قالا تۇرعىندارىنا اگرەسسيۆتى ءارى ادەپسىز ارەكەت جاساعان ءساتى ءتۇسىپ قالعان.
بۇل دەرەكتەر بويىنشا مەدەۋ جانە المالى اۋداندارىنىڭ پوليتسيا باسقارمالارى تەكسەرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كامەلەتكە تولماعانداردىڭ كىم ەكەنىن انىقتاپ، اۋماقتىق پوليتسيا بولىمشەلەرىنە جەتكىزدى. ولار تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ شىقتى.
- جاسوسپىرىمدەر كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىنا ورنالاستىرىلىپ، ولارمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا ولاردىڭ زاڭدى وكىلدەرى بالالاردى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا.
سونىمەن قاتار بۇل تۇلعالارعا قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشى-قون زاڭناماسى شەڭبەرىندە ەل اۋماعىنان شىعارۋ شارالارى قابىلدانادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءاربىر دەرەك بويىنشا تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر. قورىتىندىسى بويىنشا جاسوسپىرىمدەردىڭ ارەكەتتەرىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى اگرەسسيا كورسەتۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تىركەلگەنىن جازعانبىز.