الماتى تۇرعىندارىنا جەر سىلكىنىسى تۋرالى حابارلاما نەگە كەلمەدى
الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلعى 17-اقپاندا ساعات 15:09 دا تىركەلگەن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن الماتىلىقتار ۇيالى تەلەفونىنا توتەنشە ەسكەرتۋ حابارلاماسىنىڭ كەلمەگەنىن ايتىپ، الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. وسىعان بايلانىستى ق ر ت ج م رەسمي تۇسىنىك بەردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س ستانتسيالارى تىركەگەن ءدۇمپۋ الماتىدا 2 بال بولىپ سەزىلگەن. ال اۆتوماتتى حابارلاۋ جۇيەسى تەك 5 بالدان جوعارى قاۋىپتى دەڭگەيدەگى جەر سىلكىنىستەرى كەزىندە قوسىلادى.
- ەسكەرتۋ 5 بالدان جوعارى بولعاندا ىسكە قوسىلادى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى الماتىدان شىعىسقا قاراي 74 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.
جەر استى ءدۇمپۋى الماتى وبلىسىنداعى تۇرگەن اۋىلى مەن ەسىك قالاسىندا 4 بالعا دەيىن سەزىلگەن، ال باسقا ەلدى مەكەندەردە 2-3 بال شاماسىندا تىركەلگەن.
زارداپ شەككەندەر مەن قيراعان عيماراتتار تۋرالى اقپارات جوق، دەرەكتەر وڭدەلىپ جاتىر.