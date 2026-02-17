ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    الماتى تۇرعىندارىنا جەر سىلكىنىسى تۋرالى حابارلاما نەگە كەلمەدى

    الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلعى 17-اقپاندا ساعات 15:09 دا تىركەلگەن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن الماتىلىقتار ۇيالى تەلەفونىنا توتەنشە ەسكەرتۋ حابارلاماسىنىڭ كەلمەگەنىن ايتىپ، الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. وسىعان بايلانىستى ق ر ت ج م رەسمي تۇسىنىك بەردى.

    ا
    Фото: pexels

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، «سەيسمولوگيالىق زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س ستانتسيالارى تىركەگەن ءدۇمپۋ الماتىدا 2 بال بولىپ سەزىلگەن. ال اۆتوماتتى حابارلاۋ جۇيەسى تەك 5 بالدان جوعارى قاۋىپتى دەڭگەيدەگى جەر سىلكىنىستەرى كەزىندە قوسىلادى.

    - ەسكەرتۋ 5 بالدان جوعارى بولعاندا ىسكە قوسىلادى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى الماتىدان شىعىسقا قاراي 74 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.

    جەر استى ءدۇمپۋى الماتى وبلىسىنداعى تۇرگەن اۋىلى مەن ەسىك قالاسىندا 4 بالعا دەيىن سەزىلگەن، ال باسقا ەلدى مەكەندەردە 2-3 بال شاماسىندا تىركەلگەن.

    زارداپ شەككەندەر مەن قيراعان عيماراتتار تۋرالى اقپارات جوق، دەرەكتەر وڭدەلىپ جاتىر.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار