ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:43, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    الماتى-قونايەۆ جولى الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا تەگىن بولادى

    الاتاۋ. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى الماتى - قونايەۆ اۆتوجولىنىڭ اقىلى ۋچاسكەسى بويىنشا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قۇقىعىنا يە بولدى.

    ا
    Фото: Досбол Атажан

    الاتاۋ اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان تاس جولدا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ جاڭادان قۇرىلعان قالادا تىركەلگەن كولىك قۇرالدارىنا ابونەنتتىك تولەمسىز ۇسىنىلادى.

    - اتالعان شەشىم الماتى - قونايەۆ اۆتوموبيل جولىنىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار نىسان ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلداندى. بۇل جول الاتاۋ قالاسىن الماتى قالاسىمەن جانە وبلىس ورتالىعى - قونايەۆ قالاسىمەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى ءارى ءىس جۇزىندە جالعىز كولىك قاتىناسىنىڭ جولى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    اكىمدىك كولىك قۇرالدارى بۇرىن ىلە اۋدانىندا تىركەلگەن الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا كولىك قۇرالىنىڭ تەحنيكالىق پاسپورتىن جاڭارتۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى. قۇجاتتى جاڭارتۋ كەزىندا مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىر اۋىسپايدى. ال قىزمەت قۇنى - 1,25 ا ە ك (5406 تەڭگە).

    - تەحنيكالىق پاسپورت جاڭارتىلعاننان كەيىن كولىك قۇرالى الاتاۋ قالاسىندا اۆتوماتتى تۇردە ەسەپكە الىنىپ، الماتى - قونايەۆ اقىلى جول ۋچاسكەسى بويىنشا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قۇقىعى بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.

    ەسكە سالايىق، 2026-جىلى اقىلى جولدار ارقىلى ءجۇرۋ قۇنى قانشا تەڭگە بولاتىنىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
