الماتى-قونايەۆ جولى الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا تەگىن بولادى
الاتاۋ. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى الماتى - قونايەۆ اۆتوجولىنىڭ اقىلى ۋچاسكەسى بويىنشا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قۇقىعىنا يە بولدى.
الاتاۋ اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان تاس جولدا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ جاڭادان قۇرىلعان قالادا تىركەلگەن كولىك قۇرالدارىنا ابونەنتتىك تولەمسىز ۇسىنىلادى.
- اتالعان شەشىم الماتى - قونايەۆ اۆتوموبيل جولىنىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار نىسان ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلداندى. بۇل جول الاتاۋ قالاسىن الماتى قالاسىمەن جانە وبلىس ورتالىعى - قونايەۆ قالاسىمەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى ءارى ءىس جۇزىندە جالعىز كولىك قاتىناسىنىڭ جولى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
اكىمدىك كولىك قۇرالدارى بۇرىن ىلە اۋدانىندا تىركەلگەن الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا كولىك قۇرالىنىڭ تەحنيكالىق پاسپورتىن جاڭارتۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى. قۇجاتتى جاڭارتۋ كەزىندا مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىر اۋىسپايدى. ال قىزمەت قۇنى - 1,25 ا ە ك (5406 تەڭگە).
- تەحنيكالىق پاسپورت جاڭارتىلعاننان كەيىن كولىك قۇرالى الاتاۋ قالاسىندا اۆتوماتتى تۇردە ەسەپكە الىنىپ، الماتى - قونايەۆ اقىلى جول ۋچاسكەسى بويىنشا تەگىن ءجۇرىپ-تۇرۋ قۇقىعى بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلى اقىلى جولدار ارقىلى ءجۇرۋ قۇنى قانشا تەڭگە بولاتىنىن جازعانبىز.