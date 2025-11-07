الماتى مەن الاتاۋ قالالارىندا اۋە تاكسيى ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى، امەريكالىق Joby Aero ،Inc. كومپانياسى، Alatau Advance Air Group Ltd. جانە كاسىپكەر ۆياچەسلاۆ كيم ءوزارا تۇسىنىستىك جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى.
وعان سايكەس الاتاۋ قالاسىندا اۋە تاكسي جۇيەسىن قۇرۋ ماقساتىندا شامامەن 300 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ەلەكترلى eVTOL ۇشاقتارىن ساتىپ الۋ كوزدەلىپ وتىر.
مينيسترلىك مالىمتىنشە، بۇل تىگىنەن ۇشىپ- قوناتىن يننوۆاتسيالىق ۇشۋ اپپاراتتارى قازاقستانداعى العاشقى قالالىق اۋە موبيلدىلىگى (Urban Air Mobility) جوباسىنىڭ نەگىزى بولماق. جوبا اياسىندا سەرتيفيكاتتاۋ جانە دەمونستراتسيالىق ۇشۋلارعا ارنالعان سىناق الاڭىن قۇرۋ، سونداي-اق الاتاۋ مەن الماتى قالالارىنىڭ كولىك جەلىسىنە اۋە تاكسيدى ينتەگراتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- قازاقستان يننوۆاتسيالىق كولىكتىڭ بولاشاعىنا قادام باسىپ جاتىر. ەلەكترلى eVTOL ۇشاقتارىن ساتىپ الۋ - سمارت قالالار مەن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى كەزەڭ. بۇل شارا الاتاۋ قالاسىن بولاشاقتىڭ جوعارى تەحنولوگيالى، بىرەگەي قالا رەتىندە دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى، - دەدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جاسيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ.
Joby Aero, Inc. (ا ق ش) - eVTOL اۆياتسيا سالاسىنداعى الەمدىك كوشباسشى، سەرتيفيكاتتالعان ەلەكترلى اۋە تاكسيلەرىنىڭ ازىرلەۋشىسى.
ۆياچەسلاۆ كيم - Kaspi.kz ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى، «الاتاۋ قالاسى» جوباسىنىڭ ينۆەستورى.
Alatau Advance Air Group Ltd. - قازاقستانداعى اۋە موبيلدىلىگى تەحنولوگيالارىنىڭ وپەراتورى جانە ينتەگراتورى.
بيىل اقپان ايىندا كولىك ءمينيسترى الماتى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ اراسىندا سۋتەگىمەن جۇرەتىن تىكۇشاق- تاكسي پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
قازاقستانداعى العاشقى اۋە تاكسيى الماتى وبلىسىندا سىناقتان وتەدى.