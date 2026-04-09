13:06, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
الماتى حايۋاناتتار باعىندا ءۇش كەنگۋرۋ ءتولى دۇنيەگە كەلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى حايۋاناتتار باعىندا قالتالى جانۋارلار سانى كوبەيدى.
رەسمي مالىمەتكە سايكەس، زووباقتا بىردەن ءۇش ءتول دۇنيەگە كەلدى. سۇر كەنگۋرۋلار لورد پەن لارادان، سونداي-اق تيك پەن ليندادان ەكى ءتول تۋعان.
- لارا التىنشى رەت تولدەسە، ليندا العاش رەت تۋىپ وتىر. ال جيرەن كەنگۋرۋلار مارتين مەن مارتادان تاعى ءبىر ەركەك ءتول دۇنيەگە كەلگەن. ءداستۇر بويىنشا الماتى حايۋاناتتار باعى جاڭا تۋعان تولدەرگە ات قويۋعا كوپشىلىكتى شاقىرادى. ەكى كەنگۋرۋدىڭ جىنىسى ءالى بەلگىسىز بولعاندىقتان، ولارعا ەركەككە دە، ۇرعاشىعا دا جاراساتىن امبەباپ ەسىمدەر ۇسىنۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى حايۋاناتتار باعىنان.
ەسكە سالايىق، بىلتىر الماتى حايۋاناتتار باعىندا 31 ءتۇرلى جانۋاردان 87 ءتول دۇنيەگە كەلدى.