الماتى، شىعىس قازاقستان، اقتوبە وبلىستارى ءۇش جىلدان كەيىن دونور وڭىرگە اينالۋى مۇمكىن - سەرىك جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين كەلەشەكتە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قارجى اۋداراتىن دونور وڭىرلەردىڭ قاتارى ءۇش جاڭا وبلىسپەن تولىعۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات سەرگەي پونوماريەۆ ەلدىڭ وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى ۇزدىكسىز جاقسارىپ جاتقانى راس بولسا، نەگە دونور وبلىستاردىڭ قاتارى ارتپاي جاتقانىن سۇراعان.
- ونىڭ سەبەبى كوپ. كىرىسپەن بىرگە شىعىس ءتا وسىپ جاتىر. ەل اۋماعى ۇلكەن. تاريحقا قاراساق، وڭىرلەر ءتۇرلى جولمەن دامىعان. وڭىرلەردىڭ دونورعا اينالۋى ۇزاق پروتسەسس. شىنىن ايتساق، ءبىز ونى ۇدەتۋگە قۇلشىنىپ وتىرعان جوقپىز. مىسالى، ماڭعىستاۋ وبلىسى بۇرىن دا دونور بولعان. بۇل جاڭالىق ەمەس ءبىز ءۇشىن. پاۆلودار وبلىسىندا قۋاتتى ونەركاسىپ تورابى بار. ءبىرىنشى كەزەكتە، وڭىرلەردىڭ ءوز- ءوزىن اسىراي الاتىنىنا كوڭىل ءبولىنىپ جاتىر. ءبىز بەرەتىن سۋبۆەنتسيالار اعىمداعى قاجەتتىلىكتەرى مەن جەكە كىرىسىنىڭ ايىرماشىلىعىن جابۋعا عانا باعىتتالىپ وتىر. وسى ايىرمادان ارتىق ەشقانداي سۋبۆەنتسيا بەرمەۋىمىز كەرەك. وڭىرلەرگە قوسىمشا قارجى بەرمەۋىمىز كەرەك، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
سەرىك جۇمانعارين جەرگىلىكتى اكىمدىكتىڭ نەگىزگى جۇمىسى ءوزىنىڭ سالىق ءتۇسىمىن مولايتۋ ەكەنىن ەسكە سالدى.
- تۇراقتى سالىقتىڭ ءبارىن وڭىرلەردىڭ وزىنە بەرگەنبىز. بيىل اكسيزدەردى كوتەرىپ، ونى دا بەردىك. تەك تۇراقسىز سالىقتار عانا ورتالىققا تۇسەدى. سوندىقتان وڭىرلەردىڭ دامۋى ءبىرىنشى كەزەكتە ونى باسقارىپ وتىرعان ادامداردىڭ قولىندا.
دەگەنمەن ايماقتاردى دامىتۋ ماسەلەلەرى رەسپۋبليكا دەڭگەيىندە دە پىسىقتالىپ وتىرادى. مىسالى، الماتى وبلىسىندا Alatau City قالاسى قۇرىلىپ جاتىر. ول جوبا الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىنىڭ اگلومەراتسياسىن دامىتۋعا تىكەلەي سەپتىگىن تيگىزەدى. ءتىپتى جەتىسۋ وبلىسىن دا قامتيدى.
كەلەسى ءۇش جىلدىقتا الماتى وبلىسى، شىعىس قازاقستان اقتوبە وبلىستارى دونور وڭىرلەر قاتارىنا قوسىلۋى مۇمكىن. ونىڭ ءبارى وسى وڭىرلەردەگى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ قالاي ىسكە اساتىنىنا بايلانىستى، - دەدى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى.