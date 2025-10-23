الماتى - بىشكەك اۆتوجولىنىڭ ءبىر بولىگى سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - كەپتەلىستەردى ازايتۋ جانە وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «الماتى - بىشكەك» اۆتوجولىنىڭ 19- 27-شاقىرىم ارالىعىنداعى قوزعالىس ءتورت جولاقتىڭ ورنىنا سەگىز جولاق بويىنشا ۇيىمداستىرىلماق. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبالاۋ- ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جوبا اياسىندا ورتالىق ءبولۋ جولاعىن، زاماناۋي جارىقتاندىرۋ جۇيەسىن، اۆتوبۋس ايالدامالارىن جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان جەر ءۇستى وتكەلىن سالۋ قاراستىرىلعان. بۇدان بولەك، قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، كولىك بايلانىسىن جاقسارتۋ ءۇشىن «تاعا» پىشىنىندەگى ەكى جولايرىق سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبالاۋ - كۇردەلى ءارى كوپ كەزەڭنەن تۇراتىن پروتسەسس. قازىر گەولوگيالىق، ەكولوگيالىق جانە گەودەزيالىق زەرتتەۋلەر اياقتالۋعا جاقىن. جوبالاۋ جۇمىستارى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى دەپ جوسپارلانعان.
جوبالاۋ ناتيجەسىندە دايىندالعان قۇجاتتاما مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جولدانادى. ساراپتامادان وڭ قورىتىندى الىنىپ، قارجىلاندىرۋ بولىنگەننەن كەيىن قۇرىلىس جۇمىستارى باستالادى. بۇل جوبا الماتى قالاسى مەن شەكارا ماڭى باعىتىنداعى جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋدىڭ ماڭىزدى قادامى بولماق.
ايتا كەتەلىك پاۆلودار وڭىرىندەگى اۆتوجولداردىڭ قىسقى كۇتىمىنە 40 مەردىگەر جاۋاپتى بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.