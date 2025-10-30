الماتى اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان باباقۇماروۆتى ءولتىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسى اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان باباقۇماروۆ كىسى قولىنان مەرت بولدى.
اگەنتتىك دەرەككوزى مالىمەتىنە قاراعاندا، قايعىلى وقيعا 30 - قازان كۇنى تۇندە ورىن العان. سول ءتۇنى ەرجان باباقۇماروۆ تانىستارىنىڭ ورتاسىندا بولعان. تانىستار اراسىندا كيكىلجىڭ تۋىپ، ارتى توبەلەسكە ۇلاسقان. سول كەزدە جاراقات العان ەكس-شەنەۋنىك مەرت بولعان.
Kazinform دەرەككوزىنىڭ ناقتىلاۋىنشا، كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا وقشاۋلاعىشقا قامالدى.
اگەنتتىك رەداكسياسى وقيعانى ءجىتى نازارىندا ۇستايدى.
قايعىلى وقيعانى استانا قالالىق پوليسياسى دا راستاپ، كىسى ءولىمى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەدى.
- بۇرىننان تانىستار اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك ورىن الىپ، توبەلەسكە ۇلاسقان. سونىڭ سالدارىنان جاراقات العان 56 جاستاعى ەر ادام قازا بولدى. كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا وقشاۋلاعىشقا قامالدى. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى دەپارتامەتتەن.
