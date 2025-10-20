الەم چەمپيونى الۋا بالقىبەكوۆا اسكەري انت بەردى
استانا. قازاقپارات – الماتى قالاسىندا قورعانىس مينيسترلىگى سپورت كوميتەتى - ارميا ورتالىق سپورت كلۋبىندا اسكەري انت بەرۋ سالتاناتتى ءراسىمى ءوتتى.
انت بەرگەن اسكەري قىزمەتشىلەر قاتارىندا اتاقتى سپورتشى، بوكستان ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى الۋا بالقىبەكوۆا دا بولدى. ول ەكى التىن مەدالدىڭ ءبىرىنشىسىن بيىل ناۋرىز ايىندا سەربيانىڭ نيش قالاسىندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا 50 كەلى سالماق دارەجەسىندە ۇتسا، ال ەكىنشىسىن قىركۇيەك ايىندا ۇلى بريتانيانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكەن جارىستا جەڭىپ الدى.
پوگون تاعىپ، قارۋلى كۇشتەر قاتارىندا قىزمەت ەتۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. ارميا ورتالىق سپورت كلۋبىندا قىزمەت ەتۋ سپورتتا دامۋعا جانە قازاقستاندى بەدەلدى حالىقارالىق تۋرنيرلەردە تانىتۋىما مۇمكىندىك بەردى، - دەدى الۋا بالقىبەكوۆا.
سول كۇنى قازاق كۇرەسىنەن ازيا بىرىنشىلىگىنىڭ جۇلدەگەرى، رەسپۋبليكالىق چەمپيوناتتاردىڭ ەكى دۇركىن جەڭىمپازى جانە V دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى باقىت قۇساقبايەۆا اسكەري انت قابىلدادى.
اسكەري انت بەرگەننەن كەيىن ا. بالقىبەكوۆا مەن ب. قۇساقبايەۆاعا قاتارداعى جاۋىنگەر اسكەري اتاعى بەرىلدى.
قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگى سپورتتىڭ دامۋىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. ارميا سپورتشىلارىنىڭ ەلىمىزدە جانە الەمدىك ارەناداعى جەتىستىكتەرى - سپورتشىلاردىڭ بيىك رۋحى مەن وتانعا ادالدىعىنىڭ جارقىن دالەلى.