الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق التى بوكسشى جارتىلاي فينالعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى (IBA) اياسىندا دۋبايدا (ب ا ءا) ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا ەل قۇراماسىنان ابىلايحان ءجۇسىپوۆ (71 كەلى) جارتىلاي فينالعا جولداما الدى.
وتانداسىمىز شيرەك فينالدا ازەربايجاندىق سارحان اليەۆپەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. جەكپە-جەك بارىسىندا ول بەلسەندىلىك كورسەتتى. قارسىلاسىنا كوبىرەك سوققى جۇمساپ، ۇپاي قورىن مولايتتى. ناتيجەسىندە تورەشىلەردىڭ باسىم داۋىسىمەن جەكپە-جەك قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ پايداسىنا اياقتالدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن قازاقستاندىق تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 كەلى)، ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (57 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (63,5 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى) جارتىلاي فينالعا شىقتى.
ال دانيال ءسابيت (51 كەلى)، سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى)، ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى)، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەلى)، نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى)، نۇرلان ساپارباي (92 كەلىدەن جوعارى) شيرەك فينالدا ءسۇرىندى.
IBA تۋرنيرى 3-13-جەلتوقسان ارالىعىندا دۋبايدا ۇيىمداستىرىلادى. بۇل باسەكەدە 13 سالماق دارەجەسى بەلگىلەنگەن، ال جۇلدە قورى وتە جوعارى: چەمپيوندار - 300 مىڭ دوللار، كۇمىس جۇلدەگەرلەر - 150 مىڭ دوللار، قولا جۇلدەگەرلەر - 75 مىڭ دوللار، ال شيرەك فيناليستەر 10 مىڭ دوللار الادى.