الداعى كۇندەرى كەي وڭىردە 33 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلون سىلەمىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.
تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن- شاشىن، كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان باسادى، ال وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن بولجانادى.
تەمپەراتۋرالىق فوندا بىرتىندەپ جىلىنادى: ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە 15- 25° ايازدان 2- 12° ايازعا دەيىن، كۇندىز 5- 15° ايازدان 5° اياز - 5° جىلىعا دەيىن.
سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك- باتىسىندا تۇندە 20- 31° ايازدان 15- 25° ايازعا دەيىن، كۇندىز 15- 22° ايازدان 5- 13° ايازعا دەيىن.
ورتالىعىندا تۇندە 20- 31° ايازدان 12- 23° ايازعا دەيىن، كۇندىز 10- 20° ايازدان 1- 12° ايازعا دەيىن. رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 13- 23° ايازدان 25- 33° ايازعا دەيىن تومەندەيدى.