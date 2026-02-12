ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:56, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى كەي وڭىردە 33 گرادۋس اياز بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە سولتۇستىك-باتىس انتيتسيكلون سىلەمىنىڭ اسەرىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.

    Астана зима мороз снег қыс аяз
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن- شاشىن، كەي جەرلەردە قاتتى جاۋىن-شاشىن بولجانادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇمان باسادى، ال وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن بولجانادى.

    تەمپەراتۋرالىق فوندا بىرتىندەپ جىلىنادى: ەلدىڭ باتىسىندا تۇندە 15- 25° ايازدان 2- 12° ايازعا دەيىن، كۇندىز 5- 15° ايازدان 5° اياز - 5° جىلىعا دەيىن.

    سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك- باتىسىندا تۇندە 20- 31° ايازدان 15- 25° ايازعا دەيىن، كۇندىز 15- 22° ايازدان 5- 13° ايازعا دەيىن.

    ورتالىعىندا تۇندە 20- 31° ايازدان 12- 23° ايازعا دەيىن، كۇندىز 10- 20° ايازدان 1- 12° ايازعا دەيىن. رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 13- 23° ايازدان 25- 33° ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار