    13:08, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    الداعى كۇندەرى كۇن سۋىتادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 9-11- ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Күн суытады
    Фото: Каzinform

    الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولىپ ساقتالادى، جاڭبىر جاۋادى.

    9 - ساۋىردە رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا، 10- ساۋىردە باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا نايزاعاي، بۇرشاق جاۋىپ، ەكپىندى جەل تۇرىپ، جاڭبىر جاۋادى.

    تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىكتە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى، ال 11- ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى ەلدىڭ شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن جانە كوكتايعاق بولادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇنگى جانە تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان بولادى.

    سولتۇستىك، سولتۇستىك-باتىس، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى:

    تۇندە 0- 8 گرادۋس جىلىدان 0- 5 گرادۋس ايازعا دەيىن،
    كۇندىز 10- 23 گرادۋستان 7- 15 گرادۋسقا دەيىن.

    ەلدىڭ قالعان اۋماقتارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى كوكتەمگە ءتان جايلى دەڭگەيدە ساقتالادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
